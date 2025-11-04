Partidos del martes 4 de noviembre: Champions League y varios partidos clave

La cuarta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League presenta este martes 4 de noviembre un menú de primer nivel, con enfrentamientos que prometen definir el rumbo de varios equipos en la competencia más importante del fútbol europeo. La jornada concentra nueve partidos de alto voltaje, donde se destacan tres encuentros que acaparan la atención del continente y, especialmente, del público argentino.

El plato fuerte llega desde Anfield, donde Liverpool recibe al Real Madrid en un duelo entre dos de los clubes más laureados de Europa. Los Reds, con un inicio arrollador en la competencia, buscan consolidar su liderato ante un Real Madrid que llega con la necesidad de sumar de a tres tras un arranque irregular en la fase de liga. El conjunto merengue, vigente campeón de Europa, necesita recuperar su mejor versión para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación directa a octavos de final.

En París, el Parque de los Príncipes será el escenario de otro duelo de gigantes cuando PSG enfrente al Bayern Munich. Ambos equipos se presentan con puntaje perfecto tras las primeras tres jornadas, liderando la tabla junto a Liverpool, por lo que este encuentro directo puede resultar decisivo en la pelea por los primeros lugares de la clasificación general. El conjunto bávaro, bajo la dirección de Vincent Kompany, exhibe una racha impresionante de victorias consecutivas, mientras que el PSG de Luis Enrique confía en su potencia ofensiva para mantenerse invicto.

Para el interés argentino, la atención estará puesta en Madrid, donde el Atlético recibirá al Union Saint-Gilloise. Julián Álvarez, en un momento extraordinario de su carrera, es la gran figura del equipo de Diego Simeone. El delantero cordobés alcanzó recientemente la cifra de 37 goles con la camiseta rojiblanca en apenas 70 partidos, superando con mil minutos menos su producción goleadora en el Manchester City. La Araña, con ocho tantos en la presente temporada, busca seguir consolidándose como referente del conjunto colchonero en su objetivo de avanzar en la competencia europea.

La jornada se completa con otros seis encuentros de alto nivel, entre los que destacan el Slavia Praga-Arsenal, el Napoli-Eintracht Frankfurt y el enfrentamiento entre Juventus y Sporting de Portugal. Con varios equipos necesitados de puntos para asegurar su clasificación, la tarde y noche europea prometen emociones fuertes desde el inicio hasta el último minuto.

Horarios de partidos del martes 4 de noviembre