La profesora de inglés dejó a Julián Álvarez por un crack de Brasil: "Una ventaja"

Sara Duque, la profesora de inglés de Julián Álvarez, tomó una drástica decisión con el campeón del mundo argentino. Qué es lo que hizo la especialista en idiomas.

La profesora de inglés de Julián Álvarez tomó una drástica decisión con respecto a su carrera y desde hace unos días le da clases a otra estrella del fútbol mundial. La joven portuguesa, quien fue clave para el campeón del mundo con la Selección Argentina, ahora trabaja con otro crack, pero oriundo de Brasil. El propio futbolista lo confirmó en una entrevista y llenó de elogios a la europea que no deja de ser noticia en las redes sociales.

El jugador en cuestión es nada menos que Endrick, la joya de 17 años que se desempeña en el Palmeiras y en unos meses se sumará al Real Madrid. Para esto, el nacido en Taguatinga tendrá que esperar hasta el 21 de julio del 2024 para cumplir 18 y una vez que pase esa fecha viajará a España para ser parte de la "Casa Blanca". Mientras tanto, el hombre que enfrentó a Boca Juniors en la Copa Libertadores se prepara de la mejor manera con Sara Duque y destacó su gran trabajo.

"Trabajar con Sara es fundamental ya que me guía para comprender los desafíos de una nueva liga tanto adentro como afuera del campo de juego. No sólo me ayudó con el español y el inglés, sino también con la comprensión de las diferencias culturales en Europa. Esto me ayuda a tener una ventaja para adaptarme más rápido", sostuvo el atacante del "Verdao" en diálogo con CNN Brasil. De esta manera, dejó en claro lo que piensa acerca de la joven que también le enseña a Julián Álvarez y fue clave en su crecimiento en el Manchester City.

Cabe destacar que hasta hace poco tiempo, el crack brasileño atravesaba un duro momento a raíz de no sumar tantos minutos en el verde césped. "Hago lo que me gusta, que es jugar al fútbol. Estoy entrenando, pero estoy un poco triste por no estar jugando, tengo que controlar eso. No tengo ansiedad ni estoy enojado por no jugar. Hablé con el técnico y me tranquilizó, me dijo que lo importante es trabajar", reveló en diálogo con ESPN mientras su equipo disputaba la Copa Libertadores.

Los números de Endrick con la camiseta del Palmeiras

Partidos jugados: 48

Goles: 11

Asistencias: 2

Títulos: Campeonato Brasileño (2022), Supercopa de Brasil (2023) y Campeonato Paulista (2023)

La profesora de inglés de Julián Álvarez reveló de qué equipo es hincha

Sara Duque, la joven de origen portugués, ganó popularidad en los medios luego de asumir la mencionada responsabilidad con el delantero y el contenido que comparte no pasa para nada desapercibido. De hecho, desde su llegada a Argentina tomó la decisión de quedarse a vivir y, de vez en cuando, asiste a distintos partidos del fútbol local. Por este motivo, uno de sus últimos posteos generó revuelo en Instagram ya que confirmó cuál es el club por el que nació su fanatismo por el deporte.

"El entusiasmo y pasión de mi padre por el fútbol me inspiraron desde muy joven. Recuerdo que solíamos ver los partidos juntos y sus historias sobre los grandes jugadores y momentos legendarios hicieron que amara este deporte tanto como él. Siempre que lo veo emocionado antes de un partido, sé que mi pasión por el fútbol viene de él. ¡Disfruta del partido papá! ¡Vamos Porto!", escribió Sara Duque con una foto de su padre y tradujo el mismo texto al idioma inglés. El mencionado mensaje se dio en la previa del encuentro entre el conjunto portugués y el Barcelona por la segunda fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League.