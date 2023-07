La inesperada medida de Manchester City con Julián Álvarez en plena pretemporada

Manchester City tomó una medida inesperada con Julián Álvarez en plena pretemporada de la mano de Pep Guardiola, de cara a la campaña 2023-2024.

Manchester City tomó una inesperada decisión con Julián Álvarez en plena pretemporada, de cara a la campaña 2023-2024. El equipo dirigido por Pep Guardiola disputa varios amistosos y se entrena en Seúl, la capital de Corea del Sur. La preparación es muy exigente físicamente antes del arranque de la actividad oficial para defender los títulos conseguidos en la etapa anterior: la Champions League, la Premier League y la FA Cup.

A través de sus redes sociales oficiales, el club inglés difundió las imágenes de la nueva vestimenta a utilizar de la mano de Puma y eligió al ex-River como uno de los jugadores principales en las fotos. Con camperas, buzos y remeras deportivas, "Los Ciudadanos" colocaron al delantero cordobés de 23 años entre las postales más destacadas y escribieron mensajes con elogios como "Electric Elegance", "el Julián más eléctrico" y "la colección de ropa de ocio de Puma".

Los comentarios para "La Araña" no se hicieron esperar en el feed del City en Instagram y llenaron de halagos al campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022. De hecho, algunos de los comentarios fueron: "Todo le queda bien", "mi sueño es tener el buzo que tiene Julián", "uno de los mejores que jamás verán", "la araña que modela", "siempre tirando facha", "julianismo explícito" y "el baby más lindo".

Julián Álvarez, la nueva imagen de Manchester City en las redes.

Julián Álvarez, la nueva imagen de Manchester City en las redes.

Bayern Múnich quiere negociar con Manchester City por Julián Álvarez

En el diario deportivo español As publicaron que los teutones son los que hacen el mayor esfuerzo para quedarse con el cordobés, ya que no tienen a un "9" natural en su plantel profesional tras la salida del polaco Robert Lewandowski rumbo a Barcelona a mediados de 2022. Además, informaron que "el equipo alemán se ha fijado en Harry Kane aunque Tottenham no lo quiere dejar salir".

"Ante la negativa, los alemanes sondearon la posibilidad de conseguir la cesión de Álvarez", puntualizaron. No obstante, comunicaron que "también recibieron una respuesta negativa por parte del Manchester, que confía en que el campeón del mundo continúe creciendo a los mandos de Guardiola", a la que definieron simplemente como una "tarea complicada en un equipo lleno de estrellas". De cualquier manera, Julián prefirió desechar cualquier propuesta para permanecer en el mejor equipo del mundo en la actualidad, más allá de que suele ser suplente del noruego Erling Haaland.

Las estadísticas de Julián Álvarez en Manchester City