El salario de Julián Álvarez en Atlético de Madrid: la fortuna que percibe y cuánto gana el delantero

Julián Álvarez con la camiseta del Atlético de Madrid.

Julián Álvarez es uno de los mejores jugadores del mundo. Un delantero que se convirtió en la principal figura que tiene el Atlético de Madrid y que es admirado no solo por los argentinos, sino también por los rivales y futboleros de todo el planeta. Para muchos, el mejor argentino del momento y con una carrera que no ha parado de crecer desde su surgimiento en las inferiores de River Plate.

Al Atlético de Madrid el nacido en la ciudad cordobesa de Calchín llegó a mediados del 2024 proveniente del Manchester City por un total de 75 millones de euros más otros 20 en variables por objetivos, adquiriendo el 100% de la ficha. Y en menos de un año y medio se ganó un lugar muy importante en el equipo, después de no lograr consolidar una titularidad en el conjunto inglés con Pep Guardiola.

Cuánto gana Julián Álvarez en el Atlético Madrid

Julián Álvarez gana 7 millones de euros por año.

Por mes, su salario se divide en 583 mil euros y por semana en 136 mil euros.

En qué clubes jugó Julián Álvarez

Julián Álvarez y su famoso festejo de la araña.

River Plate (2018-2022)

Manchester City (2022-2024)

Atlético de Madrid (2024- actualidad)

Los títulos que ganó Julián Álvarez

Títulos con River Plate

Copa Argentina: 2019

Supercopa Argentina: 2019

Liga Profesional de Fútbol: 2021

Trofeo de Campeones: 2021

Copa Libertadores: 2018

Recopa Sudamericana: 2019

Títulos con la Selección Argentina

Copa América: 2021, 2024

Copa de Campeones Conmebol-UEFA (Finalissima): 2022

Copa Mundial de la FIFA: 2022

Preolímpico Sub 23: 2020

Títulos con el Manchester City

UEFA Champions League: 2022-23

Premier League: 2022-23, 2023-24

FA Cup: 2023

Supercopa de la UEFA: 2023

Mundial de Clubes de la FIFA: 2023

Community Shield: 2024-25

Los jugadores de Atlético Madrid que más dinero ganan

El jugador que más gana actualmente en el plantel del Atlético de Madrid es el arquero esloveno Jan Oblak, seguido por la estrella francés Antoine Griezmann. En el tercer lugar está el mediocampista inglés Conor Gallagher, mientras que en el cuarto y quinto lugar están Marcos Llorente y el experimentado Axel Witsel, respectivamente, para completar el top 5 de futbolistas que mejor ganan en el "Atleti".

Los dirigidos por Diego "Cholo" Simeone se encuentran ante el desafío de volver a ganar algún torneo y volver a llegar lejos en la UEFA Champions League, donde en la última temporada no logró hacer pie. Entre los momentos más destacados de la temporada 2025/2026 hasta ahora fue el 5 a 2 de local que consiguió en el derby frente al Real Madrid, donde Julián Álvarez tuvo una destacada actuación.