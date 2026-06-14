Jugadores de Inglaterra deben refugiarse por alerta de tornado en Kansas City

Jugadores de Inglaterra durante un entrenamiento el sábado

​Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial, ‌emitió una alerta ‌de tornado apenas unas horas después de la llegada del equipo, y el servicio meteorológico pidió a los residentes que se pusieran a cubierto ​para evitar una ⁠tormenta eléctrica de gran ‌intensidad.

El servicio meteorológico indicó ⁠que la tormenta ⁠podría provocar vientos de hasta 129 km por hora, y las sirenas de ⁠tornado sonaron el sábado ​por la tarde.

"Refúgiense en ‌un edificio sólido, ‌lejos de las ventanas. Los ⁠escombros que salgan volando pueden ser mortales para quienes se encuentren sin refugio", advertía ​una ‌alerta meteorológica a los residentes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Según la prensa británica, también se indicó a los jugadores de Inglaterra que permanecieran ⁠en el interior, y un fan-fest en la ciudad cerró antes de lo previsto para garantizar la seguridad de los hinchas.

La selección inglesa, que sufrió el robo ‌de su equipación de entrenamiento antes de llegar a Kansas City, realizó una sesión de práctica comunitaria el sábado por la ‌tarde, antes de que entraran en vigor las alertas de tornado.

Inglaterra ‌se enfrentará ⁠a Croacia en su primer partido del Grupo ​L el miércoles en Arlington.

Con información de Reuters