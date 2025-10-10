Asunción será por primera vez sede de los Juegos Panamericanos en 2031

FOTO DE ARCHIVO: Ciudad de Asunción

Asunción se convertirá por primera vez en sede de unos Juegos Panamericanos en 2031, resolvió el viernes la organización Panam Sports en una votación que incluyó a las ciudades brasileñas Río de Janeiro y Niterói.

La capital paraguaya había perdido la elección anterior frente a Lima, que albergará los Juegos en 2027. Asunción organizó este año los Juegos Panamericanos Junior.

"Por primera vez en nuestra historia organizaremos esta cita continental, poniendo a Paraguay en el centro del deporte mundial", dijo el presidente paraguayo Santiago Peña en X luego de conocerse la decisión.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El presupuesto inicial de Paraguay para los Juegos 2031 es de más de 350 millones de dólares. Ese monto no incluye la nueva villa de los atletas, que forma parte de una iniciativa gubernamental de viviendas diseñadas para un uso a largo plazo y será edificada a través de una asociación público-privada.

"Los esperamos todos en Asunción, a sus atletas, a sus entrenadores, a los dirigentes", dijo el presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez, luego de la elección que se celebró en Santiago de Chile.

"Vamos a encontrarnos para tratar de transformar la sociedad de nuestros países a través del deporte", agregó.

Con información de Reuters