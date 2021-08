Bruno Lima y una fuerte autocrítica luego de la derrota argentina: "Hay que jugarles de igual a igual"

La palabra del "Nene" Bruno Lima luego del encuentro ante Francia por las semifinales del vóley en Tokio 2020.

Hace instantes, la Selección argentina de vóley masculino fue eliminada ante Francia y quedó en la puerta de la final de los Juegos Olímpicos de Tokio. No estuvo lejos de la primera chance de su historia en jugar por la de oro pero su rival fue más y avanzó de ronda. Ahora, los franceses se medirán ante el equipo del Comité Olímpico Ruso. La victoria del conjunto europeo por sobre el argentino que relegó a los dirigidos por Marcelo Méndez a disputar el duelo por la medalla de bronce se definió en tres sets: 25-22, 25-19 y 25-22.

Finalizado el encuentro Bruno Lima, el bautizado por José Montesano como "el nene", declaró para TyC Sports en la zona mixta acerca de la derrota y se mostró afligido por el resultado pero también supo ser autocrítico. "En este momento estoy muy triste por la derrota, creo que veníamos haciendo las cosas muy bien", declaró el joven de 25 años. Yendo puntualmente a los detalles del encuentro, el sanjuanino opinó: "En el primer set empezamos palo y palo y tuvimos un par de situaciones que no supimos aprovechar. Se nos escapó el partido pero no queda otra que levantar cabeza y pensar en el bronce que será una final más para nosotros y esperamos aprovecharla".

Este sábado a la 1:30 de la madrugada, Argentina se estará midiendo ante Brasil por el bronce y no será la única vez que el combinado nacional se vea las caras con la Selección brasileña en estos Juegos Olímpicos. En fase de grupos se habían enfrentado y el equipo de Méndez no había podido adjudicarse el duelo. Si bien estuvo arriba en el marcador habiendo ganado los primeros dos sets, los vigentes campeones olímpicos dieron vuelta la historia y se quedaron con el triunfo.

Lo positivo es que Argentina no estuvo lejos de quedarse con el partido y que ya conoce al rival. "En la fase de grupos pudimos levantar cabeza y esta no va a ser la excepción, el equipo da el máximo siempre y va en busca de la victoria pero del otro lado también hay un equipo", afirmó Lima sobre la recuperación del equipo luego de la derrota en el grupo. Y agregó: "Si no se le juega de igual a igual estos partidos se te escapan y tenemos que aprovechar los momentos que los tenemos palo y palo para llevarnos la victoria".

Por último, "El nene" destacó el buen duelo que jugó el combinado francés: "Defendieron un montón de bombazos que supieron aprovechar de contra también y eso nos descolocó un poco y ahí estuvo la clave de este partido y en el segundo set salieron a jugar un poco mejor que nosotros y pudieron llevarse la victoria"

La final por la medalla de oro

El duelo definitivo entre Francia y el equipo del Comité Olímpico Ruso se estará llevando a cabo el próximo sábado a las 9:15 hora argentina, luego de lo que será el clásico entre Argentina y Brasil por el bronce.