Cómo son los subsidios para electricidad en 2026

Qué pasa con los subsidios en enero

Desde 2026, el Gobierno puso en marcha un nuevo esquema de subsidios eléctricos que modifica tanto los criterios de acceso como el alcance de las bonificaciones. La principal novedad es el fin de la segmentación por niveles de ingresos y su reemplazo por un sistema más simple, que distingue únicamente entre hogares con subsidio y sin subsidio, bajo el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

Quiénes acceden al subsidio

El beneficio estará destinado a los hogares con ingresos mensuales iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), hoy equivalentes a unos $3,77 millones. Además del ingreso, el Estado evaluará de manera automática la situación patrimonial y los niveles de consumo para definir si corresponde o no el subsidio. Los usuarios que ya estaban inscriptos en el RASE no deberán reinscribirse, ya que sus datos fueron migrados al nuevo registro, con posibilidad de actualización mensual mediante declaración jurada.

Cuánto cubre el subsidio

Para quienes califiquen, el esquema establece un descuento del 50% sobre un consumo base de electricidad, que varía según la época del año:

300 kWh mensuales en verano e invierno

150 kWh mensuales en primavera y otoño

El consumo que supere esos límites se pagará a tarifa plena, sin ningún tipo de bonificación.

Tarifas de gas y luz con aumento en enero

Criterios sociales para mantener el subsidio

Aun cuando se superen los ingresos establecidos, el beneficio podrá mantenerse si el hogar:

Tiene un integrante con Certificado de Vivienda del ReNaBaP .

Cuenta con un miembro que percibe Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Además, la Secretaría de Energía podrá incorporar indicadores patrimoniales para presumir capacidad de pago y excluir usuarios del beneficio, aún cuando cumplan el requisito de ingresos.

Bonificación extra durante 2026

De manera transitoria, durante 2026 se aplicará una bonificación adicional del 25% en enero, que se irá reduciendo en dos puntos porcentuales por mes hasta desaparecer en diciembre. Esto implica que, en el inicio del año, el subsidio total para la electricidad alcanzará el 75% sobre el consumo base, para luego ir disminuyendo de forma gradual a lo largo de los meses.

En paralelo, la Secretaría de Energía dispuso una actualización del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) mediante la resolución 604. Entre el 1° de enero y el 30 de abril de 2026, el precio mayorista de la electricidad tendrá un aumento del 3,88%. De esta forma, el valor de la energía en hora pico pasará de $60.184 a $62.519 por MWh, un ajuste que luego se trasladará a las tarifas finales que pagan los usuarios residenciales.