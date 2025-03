Hinchas y jubilados: el fútbol es de memoria corta, pero también de memoria larga

Javier Milei quiere un fútbol SAD. Los hinchas (no los barras) que deciden apoyar a los jubilados le responden que, al menos en Argentina, un club es mucho más que un negocio. Y que también es algo más profundo que ganar o perder. La reacción no partió de líderes gremiales, sociales o políticos. Bastó ver que una camiseta de fútbol (de Chacarita en este caso), digna pero frágil, era humillada por la represión policial para que se desatara una cadena de solidaridades que acompañará este miércoles la habitual protesta de los jubilados en el Congreso.

El fútbol (“Deportivo Ganar”) puede ser memoria corta. La euforia por un título puede ser crisis apenas tres meses después (Vélez). Este mismo sábado hubo nueva derrota local e hinchas enojados en Racing (campeón de la Sudamericana y de la más reciente Supercopa Internacional). El domingo fue todavía más notable: un jugador (Facundo Colidio, de River) fue recibido con silbidos y, ochenta minutos después, despedido con aplausos. Pero el fútbol también es memoria larga. Somos del equipo que somos porque (casi siempre) es el equipo de nuestros padres. Y de nuestros abuelos. Algunos de ellos, los que reclaman una jubilación más digna, fueron maltratados. Palos y gases. Y uno (Carlos Dawlowsky, 75 años) llevaba puesta la camiseta de Chacarita. Un grupo de Facebook de hinchas de Chacarita vio la imagen y decidió que Carlos debía ser acompañado. Fue lo que sucedió el miércoles pasado. La represión siguió y la indignación creció.

Reaccionaron decenas de hinchas de decenas de clubes. Un mensaje solidario siguió a otro. No se trata de barras, sino de hinchas que, además del amor a sus equipos, suelen tener cercanía con temas sociales. Hinchas que, como todos, con años de maltrato en las canchas, también suelen tener fastidio con la policía. Y que, inevitable, no tienen exactamente simpatía por el gobierno de Javier Milei. Son algunas de las principales razones que ayudan a la convocatoria del miércoles. Más estos últimos meses de tanto ajuste. De tanta burla para las víctimas principales del recorte. Crueldad. Y una impunidad que parece comenzar a agotarse. Y que invita a ejercer el derecho democrático de la protesta social.

La convocatoria, que inquieta a la ministra Patricia Bullrich, se inspira también en Diego Maradona. “Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Conocemos la frase, pero no el contexto, completamente maradoneano. Diego, recordó una vez el colega Andrés Burgo, estaba en un día típico de los suyos aquel 14 de octubre de 1992. Jugador del Sevilla, de España. Y en Buenos Aires porque esa noche jugaba un amistoso contra Boca en la Bombonera. Salía de Tribunales (tras cumplir un trámite de rigor ante el juzgado por su arresto un año antes en la calle Franklin). Y caminaba cinco cuadras hasta el velatorio del “Gordo” José María Muñoz, en la calle Rodríguez Peña, sede del Círculo de Periodistas Deportivos. En la caminata, se topó con una protesta de jubilados por recortes del gobierno de Carlos Menem. En el tumulto, Diego enfureció porque alguien le robó una gorra. Diego le tiró inclusive un cabezazo a uno de sus críticos, que le devolvió una trompada. ¿Diego peleándose con los jubilados? Y allí, como siempre, aún en medio del desastre, apareció el Maradona lúcido, el de las frases eternas: “¡cómo no voy a defender a los jubilados! ¡A muerte estoy con los jubilados! ¡Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados!”.

Algunos de los hinchas que irán el miércoles al Congreso aceptaron de inmediato una invitación para debatir el tema en la apertura de un programa deportivo que iniciaremos este lunes por la noche en radio El Destape. La idea original para el primer programa era la crisis de los superpoderosos (Boca y River) que gastaron millones y demoran en obtener los resultados que esperan. Es parte de la fascinación del fútbol, uno de los pocos escenarios en los que, todavía, el más débil tiene chances ante la prepotencia del dinero, una codicia que ahora impone la sigla SAD. Cambiamos el tema, dejamos a “Bover”, porque estalló la solidaridad de los hinchas contra los jubilados maltratados. Lo que no cambió es el nombre que llevará el programa: “SAD: Siempre al Diez”.