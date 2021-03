El ex arquero le respondió a Ruggeri que propuso olvidar los roces

El distanciamiento entre Oscar Ruggeri y José Luis Chilavert lleva años. Además de los choques deportivos los cruces siguieron en los medios durante un buen tiempo. El ex defensor argentino sorprendió en los últimos días cuando aseguró que se sentaría a hablar con el ex arquero. La respuesta del paraguayo llegó, aunque probablemente no fue la esperada: "Lo que diga me resbala totalmente, no me preocupa. No estoy para perder el tiempo con estupideces".

Pasaron 25 años de la famosa patada (que no fue) de Ruggeri a Chilavert. Fue esa acción la que terminó por romper una relación que ya venía complicada. La dupla compartió el Vélez subcampeón del Clausura 1992, donde también comenzaron los roces entre dos personajes con mucho temperamento. Después de muchos años de rivalidad, fue Oscar Ruggeri quien aseguró que levantó "la bandera blanca" y que no quiere "pelear más con nadie".

La respuesta de Chilavert llegó a través de una entrevista con el programa 100% Deporte, emitido por la radio uruguaya Sport890, y no fue la que muchos esperaban. "Lo que manifieste Ruggeri a mí no me preocupa para nada. Al contrario. Cada uno se puede manejar en su vida como quiere. Me preocupan cosas mucho más serias. Lo que pasó en el fútbol, para mí se termina en el fútbol", disparó el ex arquero de Vélez Sarsfield.

En ESPN F90, donde es panelista, Ruggeri había propuesto conciliar la histórica disputa con Chilavert al afirmar: "Te juro que si un día viene a hablar con nosotros, me pongo a charlar y a preguntarle de la relación esa que teníamos, de la pelea, de las cosas. Nada más". El mismo defensor campeón del mundo en el 86 había elogiado al arquero días atrás al definirlo como un "terrible ganador dentro de la cancha".

La muerte de Maradona y su entorno

Chilavert también habló del famoso entorno de Maradona, que tantas críticas está recibiendo en los últimos días: "Me encantaría que un fiscal argentino que tenga las pelotas de agarrar esa causa y meter presos a los abogados, enfermeros y médicos que dejaron morir a Diego Armando Maradona”. El ex arquero paraguayo aseguró que aquellos profesionales que "mal atendieron y vivieron" a Maradona deberían "estar presos e incomunicados".

Chilavert también reconoció que "si Maradona estaba bien cuidado, estaría vivo hoy en día". El ex arquero de 55 años apuntó directamente contra el núcleo cercano al Diez por las grabaciones que se escucharon en los últimos días: "Realmente fue penoso que haya terminado así".