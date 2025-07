Tapado de laburo: Javier Milei empezó su domingo a puro elogio para Messi

Milei, a puro elogio para Messi en X.

Javier Milei empezó su domingo 13 de julio del 2025 a puro elogio para Lionel Messi, luego de otro doblete del capitán de la Selección Argentina para darle la victoria a Inter Miami. El crack rosarino de 38 años anotó dos goles para el triunfo por 2-1 del equipo dirigido por Javier Mascherano como local frente a Nashville, que lo colocan ahora en la quinta posición de la Conferencia Este de la MLS (Major League Soccer) de Estados Unidos. Si bien quedó a cinco puntos del líder Philadelphia, tiene tres partidos menos disputados en este certamen por su reciente participación en el Mundial de Clubes.

En este contexto de halagos permanentes para el ex Barcelona y PSG, se sumó a ellos nada menos que el Presidente de la Nación. El líder de La Libertad Avanza recurrió a su perfil oficial de X (@JMilei) para demostrar que "Leo" es su ídolo absoluto en el fútbol. De hecho, el exarquero de las divisiones inferiores de Chacarita y San Lorenzo ya había hablado muy bien públicamente del astro de la "Albiceleste" en el pasado.

El show de elogios de Milei a Messi en X: "La cabra total"

Mediante el ex Twitter, el economista de 54 años replicó un posteo en el que se mencionaba que el delantero "está a 8 goles de ser el jugador con más goles de tiro libre de la historia del fútbol. La cabra total". Además, le dio RT a otra publicación en la que siguieron los halagos para el número 10: "¿Cómo vas a llevar ¡¡21 goles y 7 asistencias!! en 27 partidos disputados con el Inter Miami en la presente temporada si ya tienes 38 años de edad y me dijeron que ya estabas acabado? Más respeto, por favor. Más respeto al único y verdadero GOAT del fútbol mundial. El más grande de todos los tiempos". Cabe remarcar que GOAT signfica "cabra" en inglés y, en realidad, se hace mención a ello porque son las iniciales de "Greatest Of All Times" ("el mejor de todos los tiempos", en castellano).

Milei no paró de elogiar a Messi en X.

Por si lo anterior hubiese sido poco, Milei citó el video de un golazo que Messi hizo para Inter Miami hace algunos meses y escribió que "cuesta creer que sea humano...". Por último, reposteó una imagen en la que se leía que el rosarino marcó 871 tantos en 1112 partidos como profesional, por lo que en el mensaje decía: "Récord mundial histórico. Messi se convierte en el jugador que menos partidos necesitó y más joven en llegar a 871 goles en toda la historia registrada".

¿Cuándo juega Messi en Inter Miami?

El próximo partido de "La Pulga" con el conjunto de Mascherano será el miércoles 16 de julio a las 20.30 horas de Argentina, frente a Cincinnati como visitante, por la fecha 23 de la MLS de Estados Unidos.