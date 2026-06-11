Javier Aguirre deja fuera al veterano arquero Ochoa para el primer partido de México en el Mundial

Guillermo Ochoa de México durante un entrenamiento

Por Janina ​Nuno Rios

CIUDAD DE MÉXICO, 11 jun (Reuters) - El seleccionador de México, Javier ‌Aguirre, tomó una ‌decisión audaz en la convocatoria para el partido inaugural del Mundial del jueves contra Sudáfrica en el Estadio Azteca, dejando fuera al capitán Edson Álvarez y al veterano ​arquero Guillermo ⁠Ochoa, y alineando a Erik Lira ‌en el centro del ⁠campo.

• La alineación de ⁠México contará con Raúl Rangel en el arco, después de que Aguirre decidió ⁠no dar a Ochoa la ​oportunidad de disputar su ‌sexta Copa del Mundo.

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• ‌El capitán Álvarez fue incluido ⁠entre los suplentes, mientras que Lira fue alineado en el centro del campo junto a Álvaro Fidalgo ​y ‌Brian Gutiérrez.

• Raúl Jiménez liderará el ataque, apoyado por Julián Quiñones y Roberto Alvarado.

• El capitán de Sudáfrica, Ronwen Williams, ⁠comenzará como titular en la portería, ya que el seleccionador Hugo Broos alineó un equipo compuesto en su mayor parte por jugadores del Mamelodi Sundowns, campeón nacional.

• Lyle Foster liderará el ‌ataque sudafricano.

• El partido del Grupo A inaugura el Mundial ampliado a 48 equipos en el Estadio Azteca.

Alineaciones:

México: Raúl Rangel, César Montes, Johan Vázquez, Israel ‌Reyes, Jesús Gallardo, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Raúl Jiménez, Julián Quiñones, ‌Roberto Alvarado.

Sudáfrica: ⁠Ronwen Williams, Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Nkosinathi Sibisi, Khuliso ​Mudau, Ime Okon, Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Jayden Adams, Lyle Foster, Iqraam Rayners.

(Editado en español por Carlos Serrano)