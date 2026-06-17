EN VIVO
MUSETTI

Italiano Musetti se perderá Wimbledon por lesión

17 de junio, 2026 | 13.22

El tenista italiano Lorenzo Musetti anunció ‌el miércoles ‌que no participará en el próximo torneo de Wimbledon, ya que sigue recuperándose de la lesión en el muslo ​que también ⁠le impidió participar en ‌Roland Garros.

El exnúmero ⁠cinco del ⁠mundo, que alcanzó las semifinales de Wimbledon en 2024, no ⁠ha jugado desde ​que cayó ante ‌Casper Ruud en ‌la cuarta ronda del ⁠Abierto de Italia, celebrado en Roma a mediados de mayo.

"Quiero ​ponerles ‌al día sobre mi recuperación de la lesión que sufrí en Roma: la rehabilitación ⁠va muy bien y los resultados médicos son alentadores", escribió Musetti, de 24 años, en Instagram.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Por desgracia, como aún no he ‌podido comenzar un programa completo de entrenamiento físico, y tras una evaluación minuciosa, hemos llegado a la ‌difícil conclusión de que no podré participar en Wimbledon ‌este ⁠año", señaló. "No es una decisión fácil, pero ​es la correcta".

Con información de Reuters

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Trending
Selección Argentina
Tras el gran debut, la Selección Argentina ya piensa en Austria y Scaloni mantiene la base
Las más vistas