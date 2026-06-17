Italiano Musetti se perderá Wimbledon por lesión

Tenis - Abierto de Italia - Foro Itálico, Roma, Italia

El tenista italiano Lorenzo Musetti anunció ‌el miércoles ‌que no participará en el próximo torneo de Wimbledon, ya que sigue recuperándose de la lesión en el muslo ​que también ⁠le impidió participar en ‌Roland Garros.

El exnúmero ⁠cinco del ⁠mundo, que alcanzó las semifinales de Wimbledon en 2024, no ⁠ha jugado desde ​que cayó ante ‌Casper Ruud en ‌la cuarta ronda del ⁠Abierto de Italia, celebrado en Roma a mediados de mayo.

"Quiero ​ponerles ‌al día sobre mi recuperación de la lesión que sufrí en Roma: la rehabilitación ⁠va muy bien y los resultados médicos son alentadores", escribió Musetti, de 24 años, en Instagram.

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"Por desgracia, como aún no he ‌podido comenzar un programa completo de entrenamiento físico, y tras una evaluación minuciosa, hemos llegado a la ‌difícil conclusión de que no podré participar en Wimbledon ‌este ⁠año", señaló. "No es una decisión fácil, pero ​es la correcta".

Con información de Reuters