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Mundial 2026

Irán vs. Nueva Zelanda en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Este lunes por la noche se enfrentan las selecciones de Irán y Nueva Zelanda. A dónde se puede ver el partido de manera legal.

15 de junio, 2026 | 19.00

La Selección de Irán y el combinado de Nueva Zelanda se enfrentan este lunes 15 de junio en la fecha 1 del Grupo G del Mundial 2026. El encuentro será en Los Ángeles Stadium, de Estados Unidos, a las 22 hs (hora argentina). Conocé dónde podés ver el partido minuto a minuto.

A dónde ver Irán vs. Nueva Zelanda en vivo

Desde Argentina, se podrán disfrutar los 104 partidos del Mundial 2026 a través de la señal DGOSports y sus repetidoras. En detalle, este lunes 15 de junio el partido de Irán vs. Nueva Zelanda se podrá ver en:

  • La plataforma DGO de DirecTV: es la única señal que transmitirá la competencia completa, es decir, los 104 partidos de toda la Copa del Mundo.
  • Paramount+: tiene acceso a la señal de DSPORTS que le permite a sus suscriptores acceder al Mundial a través del acceso a la señal de DSPORTS.
  • Flow:  los usuarios también pueden acceder a las señales de DSPORTS dentro de la plataforma.
  • Prime Video: la plataforma también cuenta con las señales de DSPORTS y permite acceder desde diferentes dispositivos.

Además, hay otros medios que transmitirán algunos partidos definitorios y todos los encuentros de la Selección Argentina, estos son:

  • Telefe y TV Pública: se podrán ver todos los partidos de la Selección Argentina gratis.
  • TyC Sports: tendrá la transmisión de 52 partidos en vivo, 30 exclusivos en la TV Paga.

MÁS INFO

Mundial 2026: el Fixture completo del grupo G 

Los dos ganadores de la fase de grupos y los ocho mejores terceros accederán a dieciseisavos de final. Los partidos del Grupo G son los siguientes:

Fecha 1

  • Lunes 15 de junio a las 16.00hs: Bélgica vs. Egipto - Seattle Stadium
  • Lunes 15 de junio a las 22.00hs: Irán vs. Nueva Zelanda - Los Ángeles Stadium

El Grupo G está compuesto por Irán, Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto

Fecha 2

  • Domingo 21 de junio a las 16.00hs: Bélgica vs. Irán - Los Angeles Stadium
  • Domingo 21 de junio a las 22.00hs: Egipto vs. Nueva Zelanda - BC Place Vancouver

Fecha 3

  • Sábado 27 de junio a las 00.00hs: Nueva Zelanda vs. Bélgica - BC Place Vancouver
  • Sábado 27 de junio a las 00.00hs: Egipto vs. Irán - Seattle Stadium
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