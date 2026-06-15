Irán vs. Nueva Zelanda en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

La Selección de Irán y el combinado de Nueva Zelanda se enfrentan este lunes 15 de junio en la fecha 1 del Grupo G del Mundial 2026. El encuentro será en Los Ángeles Stadium, de Estados Unidos, a las 22 hs (hora argentina). Conocé dónde podés ver el partido minuto a minuto.
A dónde ver Irán vs. Nueva Zelanda en vivo
Desde Argentina, se podrán disfrutar los 104 partidos del Mundial 2026 a través de la señal DGOSports y sus repetidoras. En detalle, este lunes 15 de junio el partido de Irán vs. Nueva Zelanda se podrá ver en:
- La plataforma DGO de DirecTV: es la única señal que transmitirá la competencia completa, es decir, los 104 partidos de toda la Copa del Mundo.
- Paramount+: tiene acceso a la señal de DSPORTS que le permite a sus suscriptores acceder al Mundial a través del acceso a la señal de DSPORTS.
- Flow: los usuarios también pueden acceder a las señales de DSPORTS dentro de la plataforma.
- Prime Video: la plataforma también cuenta con las señales de DSPORTS y permite acceder desde diferentes dispositivos.
Además, hay otros medios que transmitirán algunos partidos definitorios y todos los encuentros de la Selección Argentina, estos son:
- Telefe y TV Pública: se podrán ver todos los partidos de la Selección Argentina gratis.
- TyC Sports: tendrá la transmisión de 52 partidos en vivo, 30 exclusivos en la TV Paga.
MÁS INFO
Mundial 2026: el Fixture completo del grupo G
Los dos ganadores de la fase de grupos y los ocho mejores terceros accederán a dieciseisavos de final. Los partidos del Grupo G son los siguientes:
Fecha 1
- Lunes 15 de junio a las 16.00hs: Bélgica vs. Egipto - Seattle Stadium
- Lunes 15 de junio a las 22.00hs: Irán vs. Nueva Zelanda - Los Ángeles Stadium
Fecha 2
- Domingo 21 de junio a las 16.00hs: Bélgica vs. Irán - Los Angeles Stadium
- Domingo 21 de junio a las 22.00hs: Egipto vs. Nueva Zelanda - BC Place Vancouver
Fecha 3
- Sábado 27 de junio a las 00.00hs: Nueva Zelanda vs. Bélgica - BC Place Vancouver
- Sábado 27 de junio a las 00.00hs: Egipto vs. Irán - Seattle Stadium