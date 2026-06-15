Irán vs. Nueva Zelanda en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

La Selección de Irán y el combinado de Nueva Zelanda se enfrentan este lunes 15 de junio en la fecha 1 del Grupo G del Mundial 2026. El encuentro será en Los Ángeles Stadium, de Estados Unidos, a las 22 hs (hora argentina). Conocé dónde podés ver el partido minuto a minuto.

A dónde ver Irán vs. Nueva Zelanda en vivo

Desde Argentina, se podrán disfrutar los 104 partidos del Mundial 2026 a través de la señal DGOSports y sus repetidoras. En detalle, este lunes 15 de junio el partido de Irán vs. Nueva Zelanda se podrá ver en:

La plataforma DGO de DirecTV : es la única señal que transmitirá la competencia completa, es decir, los 104 partidos de toda la Copa del Mundo.

de es la única señal que transmitirá la competencia completa, es decir, los 104 partidos de toda la Copa del Mundo. Paramount+: tiene acceso a la señal de DSPORTS que le permite a sus suscriptores acceder al Mundial a través del acceso a la señal de DSPORTS.

tiene acceso a la señal de DSPORTS que le permite a sus suscriptores acceder al Mundial a través del acceso a la señal de DSPORTS. Flow: los usuarios también pueden acceder a las señales de DSPORTS dentro de la plataforma.

los usuarios también pueden acceder a las señales de DSPORTS dentro de la plataforma. Prime Video: la plataforma también cuenta con las señales de DSPORTS y permite acceder desde diferentes dispositivos.

Además, hay otros medios que transmitirán algunos partidos definitorios y todos los encuentros de la Selección Argentina, estos son:

Telefe y TV Pública: se podrán ver todos los partidos de la Selección Argentina gratis.

se podrán ver todos los partidos de la Selección Argentina gratis. TyC Sports: tendrá la transmisión de 52 partidos en vivo, 30 exclusivos en la TV Paga.

Mundial 2026: el Fixture completo del grupo G

Los dos ganadores de la fase de grupos y los ocho mejores terceros accederán a dieciseisavos de final. Los partidos del Grupo G son los siguientes:

Fecha 1

Lunes 15 de junio a las 16.00hs: Bélgica vs. Egipto - Seattle Stadium

Lunes 15 de junio a las 22.00hs: Irán vs. Nueva Zelanda - Los Ángeles Stadium

El Grupo G está compuesto por Irán, Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto

Fecha 2

Domingo 21 de junio a las 16.00hs: Bélgica vs. Irán - Los Angeles Stadium

Domingo 21 de junio a las 22.00hs: Egipto vs. Nueva Zelanda - BC Place Vancouver

Fecha 3