Irán amenaza con suspender sus partidos en el Mundial si se ven banderas o lemas no autorizados

Previa de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Irán ​amenazó con suspender sus partidos en el Mundial si se exhiben banderas no autorizadas o se corean ‌consignas contra la selección ‌nacional en los estadios, informaron los medios iraníes, citando al ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, tras las críticas recibidas por la presencia del equipo en el torneo.

El Mundial comienza el jueves, e Irán debutará en el Grupo G contra Nueva Zelanda en Los Ángeles ​el 15 de ⁠junio. A continuación se enfrentará a Bélgica en el ‌mismo estadio el 21 de junio, antes ⁠de medirse a Egipto en ⁠Seattle el 26 de junio.

"Hemos informado a la FIFA de que si se llevan banderas no oficiales o se ⁠corean consignas contra la selección nacional en los ​estadios donde Irán juegue en el ‌Mundial, el director técnico del ‌equipo será sin duda responsable de detener el partido", ⁠declaró Donyamali el martes, según los medios iraníes.

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"Nos han asegurado que no se producirán incidentes perturbadores en el estadio durante el partido contra Egipto", añadió.

Las federaciones ​de fútbol ‌de Irán y Egipto habían instado previamente a la FIFA a impedir cualquier actividad relacionada con el Orgullo LGBTQ+ durante el partido de Seattle. El encuentro fue designado por los organizadores ⁠locales como el "Partido del Orgullo" para coincidir con el fin de semana del Orgullo de Seattle.

En abril, manifestantes reunidos frente al Congreso de la FIFA en Vancouver pidieron que se excluyera a Irán del torneo, alegando que el equipo representa al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en lugar ‌de al pueblo iraní.

La selección iraní también se ha enfrentado a dificultades organizativas, ya que su federación de fútbol afirmó que su asignación de entradas fue retirada días antes del torneo, lo que dejó a los aficionados que ‌ya habían hecho planes de viaje sin poder asistir a los partidos de su equipo.

El equipo, que actualmente se entrena ‌en Tijuana, ⁠México, podrá entrar en Estados Unidos el día antes de cada partido, informó el Departamento ​de Seguridad Nacional, en medio de un conflicto que ha añadido una dimensión geopolítica al torneo.

Con información de Reuters