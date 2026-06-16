Irán afirma que el visado estadounidense del extremo Torabi caducó tras un partido del Mundial

Mehdi Torabi de Irán durante un entrenamiento

La Federación ​Iraní de Fútbol (FFIRI) informó el martes que el visado del extremo Mehdi Torabi había caducado tras una única visita a Estados ‌Unidos para disputar el primer ‌partido de la selección en el Mundial, celebrado en Los Ángeles.

Torabi, que no llegó a salir del banquillo en el empate 2-2 del lunes frente a Nueva Zelanda, es un ferviente partidario del Gobierno iraní y tiene vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

La selección iraní se desplaza desde su base situada en la ciudad ​fronteriza mexicana de Tijuana ⁠para disputar sus tres partidos de la fase de grupos del ‌Mundial, los dos primeros en Los Ángeles y el ⁠tercero en Seattle.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Aunque se expidieron visados ⁠de entradas múltiples para que los jugadores del equipo viajaran a Estados Unidos, el visado de Torabi solo era válido para una entrada", dijo ⁠un portavoz de la FFIRI.

"Tras el desplazamiento del equipo a ​Los Ángeles para el partido frente a Nueva ‌Zelanda y una vez finalizado dicho ‌encuentro, su visado ha caducado (...) La Federación Iraní de Fútbol ha ⁠tomado medidas para obtener un nuevo visado para Torabi, de modo que pueda seguir acompañando a la selección nacional en sus próximos partidos".

El próximo partido de la fase de grupos de Irán es frente ​a Bélgica ‌el domingo y Torabi necesitaría un nuevo visado a más tardar el sábado si quiere unirse a la selección en su viaje a California.

Durante las protestas contra el Gobierno de 2019, Torabi lució en el campo, durante un partido de ⁠club, una camiseta en la que se leía: "La única forma de salvar al país es obedecer a los dirigentes".

El jugador de 31 años también era un habitual en las concentraciones nocturnas a favor del Gobierno que se celebraban en la plaza Valiasr de Teherán, tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica que desencadenaron un conflicto regional ‌a finales de febrero.

El Gobierno de Estados Unidos clasifica al IRGC como una "entidad terrorista" y el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que no permitiría que nadie vinculado a esta fuerza militar de élite entrara en el país junto con los jugadores.

El responsable de la selección iraní para ‌el Mundial, Mahdi Mohammad Nabi, fue uno de los 15 responsables de la FFIRI a los que se les denegó el visado para viajar a ‌Estados Unidos con motivo de ⁠los partidos del Mundial.

Esta iba a ser la primera Copa Mundial en la que un país anfitrión recibiera ​a una nación con la que estaba en guerra, hasta que se anunció un acuerdo de paz apenas 24 horas antes del partido del lunes.

Con información de Reuters