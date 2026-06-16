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Estamos frustrados y enojados, dice Valverde tras empate de Uruguay en debut mundialista

15 de junio, 2026 | 21.39

Los ​futbolistas de la selección uruguaya quedaron frustrados al no poder aprovechar la gran ‌cantidad de opciones ‌de gol que tuvo el equipo y tener que conformarse con un empate 1-1 ante Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial, dijo el lunes el capitán Federico Valverde. 

A los 41 minutos, tras una seguidilla ​de envíos ⁠al área, el portero uruguayo Fernando Muslera ‌respondió a medias en un intento ⁠de despeje y dejó ⁠un rebote corto que fue aprovechado por Abdulelah Al‑Amri, quien definió para decretar el 1-0 ⁠para Arabia Saudita. 

El empate uruguayo llegó a ​los 79 minutos. Tras un ‌cabezazo de Federico Viñas ‌y un rechazo a medias del arquero ⁠saudí, Maxi Araújo capturó el rebote y definió con precisión para el 1-1.

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"Jugamos mucho mejor en la segunda parte. Mejoramos ​la mentalidad ‌y la intensidad. Nos jugó en contra los nervios del debut", dijo Valverde a la transmisión oficial del partido.

"En la segunda parte hicimos más nuestro ⁠juego. Tenemos que quedarnos con lo que se hizo en el segundo tiempo, pero nos vamos frustrados y enojados", agregó. 

El grupo quedó muy cerrado tras la primera jornada, luego de que España y Cabo Verde empataran 0-0 más temprano ‌en el día. 

"Vamos a seguir peleando, vamos a trabajar el triple para que el próximo partido lo podamos ganar", agregó Valverde sobre el compromiso ante Cabo Verde. 

Araújo también se mostró ‌apenado de que el equipo no pudiera quedarse con los tres puntos. 

"Merecíamos un poco más. Lo ‌buscamos hasta ⁠el final pero no lo pudimos ganar (...) En el segundo tiempo ​hicimos lo que estamos acostumbrados pero no alcanzó", señaló. 

La "celeste" cerrará la fase de grupos ante España. 

(Escrito por Javier Leira, editado por Daniela Desantis)

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