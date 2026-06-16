FOTO ARCHIVO-El seleccionador de Irak, Graham Arnold, durante una conferencia de prensa en Bagdad

Irak clasificó a su primer Mundial en 40 años tras ‌una etapa clasificatoria ‌de 21 partidos, por lo que sus futbolistas aprendieron muchas lecciones y están capacitados para dar la sorpresa ante Noruega en su debut en el Mundial, dijo el lunes el entrenador Graham Arnold.

La ​selección iraquí debutará ⁠el martes por el Grupo I ‌en Boston, en una zona que ⁠también incluye a Francia ⁠y Senegal, y Arnold declaró en una rueda de prensa que sus jugadores no ⁠tienen nada que perder.

"Estamos en un ​grupo muy difícil, pero al ‌mismo tiempo los chicos ‌están muy emocionados", dijo Arnold. "Cada día es ⁠una cuenta atrás. El Mundial empezó hace cuatro días".

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"Los chicos han pasado por muchas eliminatorias, muchos partidos de mucha ​presión. ‌Tuvieron que jugar 21 partidos. Fue una buena experiencia de aprendizaje para ellos", afirmó.

Irak se hizo con la última plaza disponible para el Mundial ⁠al vencer a Bolivia por 2-1 en la eliminatoria intercontinental en marzo.

Arnold dijo que sus jugadores habían visto todos los partidos disputados hasta ahora, incluidos los buenos resultados de selecciones más modestas, como el sorprendente empate ‌0-0 de Cabo Verde ante la campeona de Europa, España, lo que les ha dado confianza.

"Tenemos que creer en nosotros mismos y estar preparados para jugar. La clasificación no ‌es suficiente. Quiero más", dijo Arnold.

Irak nunca ha ganado un partido en un Mundial, ya ‌que perdió ⁠los tres encuentros de la fase de grupos en su única ​participación anterior, en 1986.

"Tenemos todo por ganar y nada que perder", destacó.

Con información de Reuters