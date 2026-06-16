Irak debe aprovechar experiencia de largo proceso eliminatorio para sorprender en el Mundial: DT

Irak clasificó a su primer Mundial en 40 años tras una etapa clasificatoria de 21 partidos, por lo que sus futbolistas aprendieron muchas lecciones y están capacitados para dar la sorpresa ante Noruega en su debut en el Mundial, dijo el lunes el entrenador Graham Arnold.
La selección iraquí debutará el martes por el Grupo I en Boston, en una zona que también incluye a Francia y Senegal, y Arnold declaró en una rueda de prensa que sus jugadores no tienen nada que perder.
"Estamos en un grupo muy difícil, pero al mismo tiempo los chicos están muy emocionados", dijo Arnold. "Cada día es una cuenta atrás. El Mundial empezó hace cuatro días".
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
"Los chicos han pasado por muchas eliminatorias, muchos partidos de mucha presión. Tuvieron que jugar 21 partidos. Fue una buena experiencia de aprendizaje para ellos", afirmó.
Irak se hizo con la última plaza disponible para el Mundial al vencer a Bolivia por 2-1 en la eliminatoria intercontinental en marzo.
Arnold dijo que sus jugadores habían visto todos los partidos disputados hasta ahora, incluidos los buenos resultados de selecciones más modestas, como el sorprendente empate 0-0 de Cabo Verde ante la campeona de Europa, España, lo que les ha dado confianza.
"Tenemos que creer en nosotros mismos y estar preparados para jugar. La clasificación no es suficiente. Quiero más", dijo Arnold.
Irak nunca ha ganado un partido en un Mundial, ya que perdió los tres encuentros de la fase de grupos en su única participación anterior, en 1986.
"Tenemos todo por ganar y nada que perder", destacó.
Con información de Reuters