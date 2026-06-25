Invicta España está lista para lo que Uruguay le presente, dice Laporte

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Entrenamiento de España

España acumula 33 partidos invicta y se ha enfrentado a rivales de todo tipo, ‌por lo que ‌el defensor Aymeric Laporte no pierde el sueño pensando en lo que la selección uruguaya de Marcelo Bielsa pueda ofrecer en su choque del Grupo H del Mundial.

El defensor central dijo que España debe enfocarse en sí misma ​mientras se prepara ⁠para enfrentar a Uruguay, que se juega ‌el todo por el todo en ⁠un Grupo H en ⁠el que España parte como favorita. Los campeones de Europa lideran con cuatro puntos, dos más que ⁠Uruguay y Cabo Verde, mientras que ​Arabia Saudita ocupa el último lugar con un ‌punto.

"Llevamos 33 partidos sin ‌perder, nos han jugado de todas las ⁠maneras posibles", dijo Laporte a la prensa en la concentración de la selección española en Chattanooga el miércoles. "Depende mucho de nosotros, si ​tenemos el ‌día es muy difícil ganarnos"".

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Laporte afirmó que España entendía que Uruguay lo daría todo el viernes.

"Tenemos claro que van a ir a full. Sería nuestro caso si ⁠estuviéramos en su posición", dijo. "Pero depende de nosotros".

España fue criticada tras una actuación por debajo de lo esperado en un empate sin goles frente a Cabo Verde, y Laporte dijo que los jugadores compartían esa frustración.

"Lo mismo que internamente no estábamos ‌contentos", aseguró. "Somos los primeros interesados en ganar y ante una selección que se suponía que era menor o que es. Pero bueno, es entendible. Nosotros también nos frustramos cuando no salen las ‌cosas".

Pero Laporte dijo que el segundo partido de España, la goleada por 4-0 a Arabia Saudita, se ‌acercó mucho ⁠más a su verdadero nivel.

"Nos representa más lo que se vio en ​el segundo partido", comentó. "Pero en el primero tuvimos el balón y nos faltó el gol".

Con información de Reuters