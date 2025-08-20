Inter Miami de Messi vs Tigres por Leagues Cup: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Inter Miami de Lionel Messi buscará recuperar la corona de la Leagues Cup cuando reciba a los mexicanos del Tigres este miércoles en el Chase Stadium, en un duelo correspondiente a los cuartos de final del torneo que reúne a equipos de la MLS y Liga MX. Los dirigidos por Javier Mascherano llegan con el astro argentino de regreso tras superar una lesión en los isquiotibiales y con una racha invicta de 10 partidos como locales, mientras que los felinos aztecas, con Ángel Correa entre sus filas, intentarán imponer su dominio en condición de visitante.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Inter Miami y Tigres, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Inter Miami y Tigres?

El partido entre Inter Miami y Tigres por los cuartos de final de la Leagues Cup se jugará este miércoles 20 de agosto de 2025, a partir de las 21:00 horas (hora argentina) en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. El encuentro podrá verse en vivo vía streaming a través de Apple TV con MLS Season Pass.

El conjunto de Florida llega a este compromiso con la misión de recuperar el título que conquistó en 2023, cuando se consagró campeón en la primera edición del torneo. Tras perder ante Columbus Crew en 2024, los dirigidos por Javier Mascherano volvieron a mostrar credenciales de candidato al superar la fase de grupos con puntaje perfecto, ganando los tres partidos que disputaron antes de clasificar a esta instancia eliminatoria.

El equipo de las garzas viene de conseguir una importante victoria por 3-1 ante LA Galaxy en la MLS, encuentro en el que Lionel Messi ingresó desde el banco debido a una lesión en los isquiotibiales y anotó en los minutos finales. El astro argentino regresó a las canchas tras varias semanas de ausencia y se perfila para ser titular en este duelo crucial ante los mexicanos.

Inter Miami mantiene una fortaleza impresionante cuando actúa como local, acumulando 10 partidos sin conocer la derrota en el Chase Stadium en todas las competiciones. Esta solidez en casa será fundamental para enfrentar a un rival que ya los venció en el pasado reciente y que cuenta con jugadores de jerarquía internacional en sus filas.

Por su parte, Tigres llega a este encuentro tras clasificar a cuartos de final como tercero en la tabla de equipos de Liga MX durante la fase de grupos. Los felinos de Nuevo León vienen de una goleada histórica por 7-0 ante Puebla en el campeonato mexicano, resultado que demostró el poderío ofensivo que pueden desplegar cuando encuentran su mejor versión futbolística.

El equipo dirigido por Guido Pizarro tiene en Ángel Correa a su principal figura ofensiva, ya que el exjugador del Atlético de Madrid lleva cuatro goles en los tres partidos disputados en esta edición de la Leagues Cup. Sin embargo, los auriazules enfrentan el desafío de revertir una pobre racha como visitantes, con apenas una victoria en sus últimos nueve compromisos fuera de casa.

El historial reciente entre ambos equipos favorece a Tigres, que venció 2-1 a Inter Miami en la fase de grupos de la edición 2024. Sin embargo, los mexicanos fueron posteriormente eliminados en octavos de final por New York City FC, mientras que las garzas de Florida buscarán aprovechar la ventaja de jugar en casa para tomarse revancha y avanzar a semifinales del torneo continental.

Formaciones probables de Inter Miami y Tigres

El técnico de Inter Miami, Javier Mascherano, recupera a sus dos figuras principales para este encuentro decisivo. Lionel Messi regresó de una lesión en los isquiotibiales el pasado fin de semana ante LA Galaxy y se perfila para volver a la titularidad tras haber sido preservado como medida de precaución en aquel compromiso liguero.

Asimismo, Rodrigo De Paul también estaría disponible desde el primer minuto después de resolver algunos problemas administrativos relacionados con su visa que lo habían mantenido al margen en encuentros recientes. El mediocampista argentino aporta experiencia internacional y será clave en la elaboración del juego ofensivo junto a Sergio Busquets en el centro del campo.

En el caso de Tigres, el entrenador Guido Pizarro tiene algunas dudas para conformar su once inicial. El mediocampista defensivo Bernardo Parra es duda debido a problemas físicos, por lo que Juan Brunetta y Fernando Gorriarán podrían formar la dupla en el centro del campo para aportar equilibrio entre marca y creación.

En el ataque, Diego Lainez se perfila como titular por la banda derecha, ya que Uriel Antuna aparentemente no entra en los planes del entrenador para este partido. Además, en la defensa existe incertidumbre sobre la participación de Jesús Angulo, por lo que Jesús Garza podría ocupar la posición de lateral izquierdo en caso de que el primero no esté en condiciones de jugar.

Probable formación de Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Yannick Bright, Sergio Busquets; Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Telasco Segovia; Luis Suárez.

Probable formación de Tigres: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Rómulo Zwarg, Juan José Purata, Jesús Garza; Juan Brunetta, Fernando Gorriarán; Diego Lainez, Ángel Correa, Ozziel Herrera; André-Pierre Gignac.

Inter Miami vs Tigres: Ficha técnica