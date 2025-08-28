Man United acuerda la venta de Garnacho al Chelsea por 40 millones de libras

Foto de archivo del delantero de Manchester United Alejandro Garnacho durante un entrenamiento

El Manchester United anunció el jueves que acordó la venta del extremo argentino Alejandro Garnacho al Chelsea por 40 millones de libras (54 millones de dólares).

El valor de venta del jugador de 21 años sería el cuarto más alto para un jugador del United después de Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku y Ángel di María.

Garnacho, que jugó 93 partidos de la Premier League con el United, estaba entre los cinco jugadores que pretendían salir del club este verano boreal, junto con Marcus Rashford, Antony, Tyrell Malacia y Jadon Sancho. Rashford llegó cedido al Barcelona el mes pasado.

El técnico Rubén Amorim ha dejado a Garnacho fuera de su equipo esta temporada, en la que el United no pudo ganar sus dos primeros partidos de la Premier League antes de caer eliminado de la Copa de la Liga en la tanda de penales ante el Grimsby Town, de la cuarta categoría.

(1 dólares = 0,7402 libras)

Con información de Reuters