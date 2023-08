Carmona, la heroína española del Mundial, se entera de la muerte de su padre tras la final

FIFA Women's World Cup Australia and New Zealand 2023 - Final - Spain v England

FIFA Women's World Cup Australia and New Zealand 2023 - Final - Spain v England

La capitana de la selección española y heroína de la final del Mundial Femenino, Olga Carmona, se enteró tras el partido de que su padre había fallecido, informó este domingo la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Carmona marcó en el minuto 29 el gol que dio la victoria a España ante Inglaterra (1-0) y le otorgó su primer título mundial femenino.

"La RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo", señaló la Federación Española en las redes sociales.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos, Olga, eres historia del fútbol español".

Un portavoz de la RFEF dijo a Reuters que el padre de Carmona había estado luchando contra una larga enfermedad y falleció el viernes.

"Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único", escribió Carmona en la red social X, antes conocida como Twitter. "Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá".

Según el medio español Relevo, la familia y los amigos de Carmona decidieron no decírselo para que pudiera centrarse en el partido más importante de su vida.

La madre y los hermanos de Carmona viajaron a Nueva Zelanda durante la fase de grupos del Mundial, pero luego regresaron a España. Llegaron a Australia el sábado para apoyar a la lateral del Real Madrid en la final.

Con información de Reuters