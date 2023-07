Una estrella de ESPN destrozó a la dirigencia de Independiente: "Soberbios"

Una figura de ESPN liquidó a la dirigencia macrista de Independiente después de la derrota contra Boca, la represión policial y la crisis institucional. "¡Déjense de joder, no nos importan!", gritó en vivo.

Una estrella de ESPN destrozó a la dirigencia de Independiente después de la derrota contra Boca, la represión policial y la crisis institucional. Tras el 0-2 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, cientos de socios e hinchas del club sufrieron la violencia de las fuerzas de seguridad en el playón Arsenio Erico y los problemas continúan en el club.

Casi dos días luego del partido, el que apuntó y disparó munición gruesa contra los directivos fue Renato Della Paolera, cronista del "Rojo" en el canal de televisión de deportes. En su ciclo radial partidario Muy Independiente (Génesis, AM 970), el periodista aniquiló a la cúpula de la entidad de Avellaneda en la edición del lunes 31 de julio. No se salvaron el presidente Néstor Grindetti, el vicepresidente Juan Marconi ni Cristian Ritondo, precandidato a diputado nacional en la Provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio y con influencia económica en el "Rey de Copas".

Una figura de ESPN destruyó a la dirigencia macrista de Independiente: "No van a poder caminar por la calle"

Durante el habitual editorial para la apertura de cada programa de Muy Independiente, Della Paolera disparó en vivo: "Mi familia, mi hermano, mi hijo concurrieron a la cancha y sufrieron la peligrosidad de los acontecimientos que se terminaron dando y fueron víctimas de una represión policial absolutamente injustificada". Más allá de los comunicados oficiales cruzados echándose culpas entre el club y la Provincia, el cronista del "Diablo" insistió: "Me preocupan un montón de cosas y me duelen otras tantas, el dolor que tenemos todos es ver a Independiente donde está".

Firme y enojado al mismo tiempo, Renato reiteró: "Me duele que hoy, a ocho meses de haber elegido autoridades, tengamos la decepción que hoy nos invade a todos. Decepción es la palabra que hoy grafica lo que sentimos los hinchas, sobre todo los que votaron a esta Comisión Directiva". Además, recordó que la gestión anterior liderada por Hugo Moyano "dejó al club devastado económicamente y con un plantel impresentable", aunque también aclaró que "aún habiendo hecho todas las cosas que hizo, una situación como la que se dio el sábado... Que desde adentro del club se hayan disparado balas de goma, los pone como mínimo en el mismo lugar".

La represión a los hinchas ya es una moneda corriente en Independiente.

El conductor agregó que "a partir de lo que sucedió, la gente de Independiente no se va a sentir segura en su propia casa" y liquidó a La Nación por un informe en el que comunicaron que supuestamente habían sido barrabravas los que se enfrentaron con la policía: "Más indignación me daba cuando algunos medios nacionales, con una clara ideología política, querían hacernos creer que los que estaban en el playón eran barras". "¡No había barras, señores, había gente expresándose por una gestión deportiva nefasta! Gente común. Mujeres, chicos, expresándose en todo su derecho en su casa", puntualizó Della Paolera.

Enfurecido, el presentador vociferó que "¡Independiente no es de ustedes! Independiente es de la gente, de los socios... ¡Tienen tanta soberbia! ¡Están tan pasados de soberbia y de ego que se creen los dueños de Independiente!". En la misma línea, opinó que "no fueron conscientes nunca de la gravedad de la situación deportiva e institucional. Porque si la gente de Independiente no ponía tres millones de dólares, hoy estaría inhibido... ¡Esa gente a la que ustedes reprimieron!". "¿Qué carajo nos importan las internas de ustedes? ¡Queremos que los que gobiernan Independiente se ocupen de Independiente! ¿Qué carajo nos importan el macrismo o el kirchnerismo?", repitió.

A puro palazo para el intendente de Lanús de licencia, Renato se refirió a él como quien "primero fue candidato a vicepresidente de Independiente y después fue candidato a gobernador... ¡Decídase qué camino quiere recorrer, señor Grindetti! Pero Independiente necesita gestión y estar las 24 horas, ¡lo dijo usted en reiteradas notas!". "¡Ocúpese de Independiente, se lo pido por favor! ¡Y al resto de la Comisión Directiva, solucionen sus conflictos internos! ¡Solucionen sus problemas! ¡Es un puterío Independiente!", se fastidió.

"¿Qué nos importan las internas del PRO en la Provincia de Buenos Aires? ¿Qué parte no entienden de que la gente los votó porque no quería más quilombo político? Y esto lo único que hace es que Independiente se desangre", especificó Della Paolera. De paso, les pídió a los dirigentes: "¡Mátense adentro de un cuarto a trompadas, decidan quién quiere trabajar en Independiente y el resto, afuera! ¡Y trabajen con gente capaz, contraten a gente capacitada!". "¿No entienden que le están arruinando la vida a la gente grande, a los chicos que nunca en su vida pudieron ver a un equipo competitivo? ¡Déjense de joder, loco, no se aguanta más! ¿A dónde nos quieren llevar? No van a poder caminar por la calle, ya hay un montón que no lo pueden hacer... Sean serios, no pueden hacer lo que hicieron", sentenció con crudeza.