Santi Maratea sorprendió al Pollo Vignolo en ESPN por la colecta para Independiente: "¿Cuánto?"

Santi Maratea sorprendió a Sebastián "Pollo" Vignolo con relación al monto recaudado en la primera hora de la colecta oficial para salvar a Independiente. El influencer de 30 años hizo el anuncio de la cuenta que abrió para que los hinchas y socios del "Rojo" donen el dinero para colaborar con el club en plena crisis económica.

El joven fue entrevistado en vivo en la emisión del jueves 27 de abril en ESPN F90, el programa de televisión acerca de la actualidad del fútbol argentino. Allí aportó detalles acerca de la iniciativa que, según él, está siendo exitosa al comienzo: en la primera hora y cuarto ya logró juntar 130 millones de pesos. En las dos horas iniciales fueron 200 millones.

El Pollo Vignolo, sorprendido en ESPN por Santi Maratea: "No se puede creer"

En el móvil en vivo desde el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini de Avellaneda, el influencer aseguró que "no es construir confianza con mentiras que no te descubran, es decir la verdad de las cosas...". "Ayer estaba todo mi equipo preparándome para la conferencia de prensa y les dije ´che, hay que explicar lo que pasó, y si alguno no lo entiende se lo explico más lento´", amplió.

Además, reconoció que es "amigo de Juan Marconi (vicepresidente del club) hace diez años" y sostuvo que "ir con la verdad a veces es jodido, pero en realidad es lo más fácil de manejar". También avisó que "la idea es recaudar 20 millones de dólares", que es el pasivo total que tiene la institución hoy en día. A su vez, vaticinó que "en 10 o 15 días lo podés hacer" y "si todo sale pésimo, en cinco semanas se termina".

"Una vez que esté la deuda saldada, el fideicomiso se disuelve. Falta la parte de la liquidación, que sólo yo puedo hacer y acceder a la cuenta". Santiago aclaró además que "si en seis meses no se alcanza toda la plata, el fideicomiso se disuelve, ese es el límite". "Son muchos hinchas, no es tan loco en realidad", especuló finalmente con relación a los casi seis millones de aficionados del "Diablo" en el mundo.

Los ex jugadores de Independiente que se suman a la colecta de Maratea

Mediante un grupo de WhatsApp, algunos ex futbolistas del equipo fueron incorporándose a la movida para donar dinero para ayudar al club en el que jugaron alguna vez. Entre otros, se encuentran allí Federico Mancuello, Hernán Pellerano, Diego "Ruso" Rodríguez, Germán Denis, Eduardo Tuzzio, Franco Bellocq, Carlos Matheu y Adrián Gabbarini.