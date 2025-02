Este martes, la Selección Argentina Sub 20 consiguió un enorme logro: el combinado dirigido técnicamente por Diego Placente venció por 1 a 0 a Colombia y, a falta de dos fechas para el cierre del hexagonal final, obtuvo la clasificación al Mundial Sub 20 que se disputará este año en Chile. Tras el encuentro, el entrenador de la 'Albiceleste' habló del rendimiento del equipo y también aprovechó para elogiar a un futbolista de gran presente en el fútbol argentino.

En una entrevista para el programa F12 de ESPN, el exlateral izquierdo fue consultado por Kevin Lomónaco, una de las figuras del Independiente de Julio Vaccari en el arranque del Torneo Apertura 2025. 'Ya que le digan 'Cumbia' a los 10, 11 años te marca un poco...", dijo entre risas el DT, quien conoce al defensor central surgido en Lanús desde muy chico: "Es alguien muy querido, nosotros estuvimos con él en la Sub-15. Después él mismo fue mejorando y se ganó un lugar", añadió.

El elogio de Placente a Lomónaco, de Independiente: "Me pone contento"

El jugador del 'Rojo', de quien se rumorea que puede integrar futuras convocatorias de la Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni, se destaca por su estilo técnico y calmado dentro de la cancha. Así lo expresó el ex Bayer Leverkusen de Alemania: "Es espectacular cuando juega porque siempre va a jugar tranquilo, siempre va a ser él mismo. Uno lo quiere como es", comentó.

Desde su llegada a mediados de 2024, el ex Tigre y Bragantino de Brasil se convirtió en uno de los pilares del cuadro de Avellaneda a base de buenos rendimientos. "Tiene unas condiciones técnicas increíbles. Es uno de los chicos que más me pone contento ver en dónde está en estos momentos", cerró el entrenador de la Sub 20.

Placente habló sobre el rendimiento de la Selección Argentina Sub 20: "Da placer"

El ex lateral de la 'Albiceleste' también se refirió al nivel demostrado por sus dirigidos en el Sudamericano Sub 20, en el que a falta de dos fechas del hexagonal final (jugarán ante Brasil el jueves y Paraguay el domingo) ya consiguieron la clasificación al Mundial. "Nosotros agarramos hace poco el Sub 20, confiamos en la base que teníamos del Mundial Sub 17 y después se agregaron chicos nacidos en 2005, que son buenísimos", declaró. A la vez, destacó la forma en la que los jugadores encaran los partidos: "Da placer verlos jugar. Muchas veces se divierten y eso se nota".

Con el triunfo ante Colombia, Argentina ya consiguió uno de los cuatro cupos para el Mundial de Chile 2025.

¿Cuándo es el próximo Mundial Sub-20?

La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA se disputará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025. El torneo marcará el regreso de esta competencia al país trasandino después de 38 años, cuando fue sede por primera vez en 1987. La última edición del Mundial Sub-20 se disputó en Argentina durante 2023, donde Uruguay conquistó su primer título en la categoría al vencer a Italia por 1-0 en la final disputada en La Plata. Como anfitrión, la Selección Argentina participó directamente del torneo y logró superar la fase de grupos con tres victorias, aunque su camino se truncó en octavos de final tras caer ante Nigeria por 2-0.