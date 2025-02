Argentina vs Colombia por el Sudamericano Sub 20: hora, TV y todo lo que tenés que saber La Selección Argentina Sub 20 buscará sellar su clasificación al Mundial de Chile 2025 cuando enfrente a Colombia por el hexagonal final del Sudamericano.

10 de febrero, 2025 | 14.51 Argentina vs Colombia por el Sudamericano Sub 20 La Selección Argentina Sub 20 está a un paso de conseguir su objetivo en el Sudamericano de Venezuela. El equipo dirigido por Diego Placente podría sellar su clasificación al Mundial de Chile 2025 este lunes cuando enfrente a Colombia por la tercera fecha. La Albiceleste, que viene de vencer a Uruguay por 4-3 en un partido electrizante, sabe que un triunfo le asegurará matemáticamente su lugar entre los cuatro mejores del certamen. Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Argentina y Colombia, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo. ¿Cuándo juegan Argentina y Colombia? La Selección Argentina Sub 20 enfrentará a Colombia el lunes 10 de febrero a las 19:30 (hora argentina) en el Estadio Nacional Brígido Iriarte. El partido corresponde a la tercera fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 y será transmitido en vivo por DSports, pudiendo seguirse también vía streaming a través de la plataforma DGO. La Albiceleste llega al encuentro en un momento inmejorable, liderando el hexagonal final junto con Brasil tras dos triunfos en igual cantidad de presentaciones. El equipo de Placente consiguió un importante triunfo por 2-1 ante Chile en su debut en esta instancia y luego se impuso en un partidazo ante Uruguay por 4-3, demostrando su capacidad goleadora y su fortaleza mental. El camino de Argentina en el torneo viene siendo casi perfecto desde la primera fase. El equipo comenzó con una contundente goleada por 6-0 ante Brasil, luego igualó 1-1 precisamente ante Colombia, venció por la mínima a Bolivia y cerró con un empate sin goles ante Ecuador, clasificando como segundo de su grupo. Sin embargo, no todo son buenas noticias para el equipo argentino. La lesión de Agustín Ruberto, delantero de River que venía siendo titular y había convertido dos goles en el torneo, significa un duro golpe para el plantel. El atacante sufrió la rotura de ligamentos en su rodilla izquierda durante el partido ante Uruguay y estará fuera de las canchas por al menos siete meses. Por el lado de Colombia, el equipo dirigido por César Torres Ramírez también está realizando una gran campaña. Los Cafeteros fueron los ganadores del grupo en la primera fase, donde sumaron 10 puntos tras igualar con Argentina, vencer a Ecuador por 1-0, superar a Bolivia por 3-2 y derrotar a Brasil por la mínima diferencia. En el hexagonal final, Colombia arrancó con todo al golear 4-0 a Paraguay, pero sufrió un traspié en la segunda fecha al caer por 1-0 ante Brasil, que se tomó revancha de la derrota en primera fase. Actualmente marchan terceros en la tabla y necesitan sumar para no complicar sus chances de clasificación al Mundial. El último antecedente entre ambos equipos se dio en la primera fase de este mismo torneo, cuando igualaron 1-1 en un partido parejo que podría servir como referencia para lo que veremos este lunes. Formaciones probables de Argentina y Colombia Argentina: Jeremías Martinet; Dylan Gorosito, Juan Giménez, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Claudio Echeverri, Ian Subiabre y Santiago Hidalgo. DT: Diego Placente.

Colombia: Jordan García, Keimer Sandoval, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala, Kener González, Alejandro Ararat Díaz, Jordan Barrera, Oscar Perea, Neyser Villarreal y Andy Batioja. DT: César Torres Ramírez. Argentina vs Colombia: Ficha técnica Torneo: Sudamericano Sub 20 2025 (Hexagonal Final)

Fecha: Lunes 10 de febrero de 2025

Horario: 19:30 horas (hora argentina)

Estadio: Nacional Brígido Iriarte

Transmisión: DSports

