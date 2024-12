Las sorpresas que prepara Scaloni en la Selección Argentina del fútbol argentino

Los jugadores que convocaría Lionel Scaloni a la Selección Argentina del fútbol local.

La Selección Argentina finalizó el 2024 con la vara alta una vez más y para el futuro cercano podría haber sorpresas en el plantel. Es que el entrenador, Lionel Scaloni, tiene en el radar a dos jugadores del fútbol argentino que serían parte de próximas convocatorias de Eliminatorias Sudamericanas.

Scaloni siempre dejó en claro que ningún futbolista debía relajarse, a pesar de haberse consagrado campeones de todas las competiciones que disputaron desde el 2021 hasta la fecha. En los últimos meses, el cuerpo técnico amplió la base del seleccionado con nombres nuevos como Nico Paz, Valentín Castellanos y Julio Soler, entre otros, y parece que habrá otras incorporaciones.

Según informó este sábado DSports Radio, Scaloni viene siguiendo muy de cerca a Valentín Gómez y Kevin Lomónaco, dos de los mejores defensores y de los más destacados en general que tuvo el torneo local criollo durante todo el 2024.

Valentín Gómez y Kevin Lomónaco, siendo seguidos de cerca por Scaloni para integrar la Selección Argentina.

Tanto el zaguero de Vélez Sarsfield como el de Independiente tienen la buena consideración del DT campeón del mundo y de sus ayudantes, por lo que no sería descabellado que sean incluidos en alguna de las próximas citaciones por fecha FIFA. Cabe recalcar que, en los últimos partidos, Argentina convivió con dolores de cabeza en la zona defensiva, ya que Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez tuvieron lesiones que los obligaron a perderse partidos oficiales con la "Albiceleste".

Por el buen rendimiento que vienen teniendo en el fútbol doméstico, Gómez y Lomónaco también están siendo observados desde Europa, aunque en el caso del último, todo indica que continuará en el "Rojo", ya que el club comprará una parte de su pase al Bragantino de Brasil.

Selección Argentina: el calendario completo de las eliminatorias

Fecha 13: Uruguay vs Argentina (marzo de 2025).

Fecha 14: Argentina vs Brasil (marzo de 2025).

Fecha 15: Chile vs Argentina (junio de 2025).

Fecha 16: Argentina vs Colombia (junio de 2025).

Fecha 17: Argentina vs Venezuela (septiembre de 2025).

Fecha 18: Ecuador vs Argentina (septiembre de 2025).

El planteo de Alejandro Garnacho tras conseguir la Copa América con la Selección Argentina

El delantero suma ocho partidos con la Selección.

En la búsqueda por encontrar un plantel renovado tras la obtención del Mundial de Qatar 2022, sobre todo por la aproximación del final de la era de Lionel Messi, Lionel Scaloni ha comenzado a convocar jóvenes talentos a la Selección Argentina. Uno de ellos ha sido Alejandro Garnacho, el madrileño nacionalizado argentino que brilla en la Premier League con la camiseta del Manchester United.

Su debut con la “Albiceleste” se dio en un amistoso contra Australia en junio del 2023 y, a pesar de no haber sumado muchos encuentros, Scaloni lo tuvo en cuenta para la convocatoria de la última Copa América. Sin embargo, el joven de 20 años no pudo hacer demasiado, ya que apenas jugó en la victoria sobre Perú por la última fecha de la fase de grupos y es evidente que todavía no ha demostrado todo de lo que es capaz.

Por eso, en una reciente entrevista con la FIFA por su nominación al Premio Puskás, Garnacho habló de su presente en el conjunto nacional y no dejó escapar la oportunidad de plantear su anhelo por tener más tiempo con la camiseta albiceleste. “Para mí, jugar con Argentina y Messi es un sueño. Debo continuar trabajando y mejorando mi juego. Aunque ya formé parte del equipo en la Copa América, no jugué mucho”, mencionó el atacante al ser consultado sobre lo que le representa estar en el equipo de los campeones del mundo.

En sí, el “Bichito” tiene muchas ganas de brillar con la Selección Argentina, con la que todavía no ha logrado anotar su primer gol, aunque sí dio una asistencia a Paulo Dybala en la goleada a Chile por las Eliminatorias Sudamericanas. Tal es así que también resaltó que le gustaría estar entre los convocados a la siguiente cita mundialista en Canadá- Estados Unidos-México 2026: “Sin embargo, compartir vestuario con aquellos jugadores y alzar la copa fue increíble. Con un poco de suerte, podré disputar el Mundial y quién sabe si podemos ganarlo”.