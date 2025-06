La frase de Mazzanti en Independiente que enfureció a los hinchas de Huracán

En los últimos días, Mazzanti fue presentado como nuevo refuerzo del 'Rojo' y se sumará al plantel de Julio Vaccari en la segunda mitad del 2025.

Walter Mazzanti se convirtió en este mercado de pases en refuerzo de Independiente, de cara a la segunda mitad del 2025. El talentoso extremo, de último paso por Huracán, se sumará al plantel de Julio Vaccari que, además, disputará la fase final de la Copa Sudamericana. En una entrevista que dio en las últimas horas, el futbolista soltó una polémica frase sobre el partido en el que enfrentó al 'Rojo' en el Estadio Libertadores de América por las semifinales del Torneo Apertura 2025 del fútbol argentino. la cual generó la indignación de los hinchas del 'Globo'.

"Fue hermoso cuando fuimos a jugar a la semifinal. Me hubiese gustado estar del otro lado. La cancha es hermosa y la gente acompaña demasiado", declaró el extremo bonaerense de 28 años en el programa partidario Rojos de Pasión, algo que no cayó nada bien en el conjunto de Parque Patricios. También habló sobre su buen presente en el fútbol argentino (fue una de las figuras del último certamen y la institución de Avellaneda desembolsará 3.5 millones de dólares por él) y se mostró confiado por los próximos desafíos: "Estoy en mi mejor momento, me veo en la obligacion de defender a muerte esta camiseta", concluyó.

El enojo de los hinchas de Huracán y el pedido de disculpas de Mazzanti: "Jamás"

Horas después de que se hiciera pública la entrevista y que las declaraciones del ex Atlanta, Huachipato y Tigre cayeran mal en el Ducó, el protagonista realizó una publicación en las redes sociales para aclarar lo sucedido: "Este mensaje es para la gente de Huracán a la cual quiero aclararle que no me expresé de forma adecuada en una reciente entrevista", comenzó. "Pasé dos años maravillosos en el club y varios momentos de los más lindos de mi carrera. Jamás les faltaría el respeto y siempre voy a estar agradecido. Mis sinceras disculpas para aquellos hinchas que se sintieron dolidos", expresó la reciente incorporación de Independiente en una historia de Instagram.

La historia de Mazzanti con el pedido de disculpas a los hinchas de Huracán: "Jamás les faltaría el respeto".

Los números de Mazzanti en Huracán

102 partidos oficiales disputados.

15 goles.

10 asistencias.

Los partidos de Independiente en el segundo semestre de 2025

Independiente vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza - Copa Argentina - 16avos de final. Sarmiento (Junín) vs. Independiente - Torneo Clausura - Fecha 1. Independiente vs. Talleres (Córdoba) - Torneo Clausura - Fecha 2. Gimnasia (La Plata) vs. Independiente - Torneo Clausura - Fecha 3. Independiente vs. River - Torneo Clausura - Fecha 4.

*Todos los encuentros, con día y horario a confirmar.

Gran noticia para Independiente: sumó un jugador en un puesto clave para Vaccari

Independiente cerró a un nuevo refuerzo en este mercado de pases, una gran noticia para el equipo que suma a un futbolista en un puesto clave para el entrenador Julio Vaccari. Luego de oficializar la llegada de Walter Mazzanti, figura con Huracán en el Torneo Apertura 2025 y también pretendido por Boca Juniors, el conjunto de Avellaneda alcanzó un acuerdo por Leonardo Godoy, lateral derecho de 30 años quien jugó este primer semestre con Santos de Brasil.

Este lunes, el jugador surgido en Atlético Rafaela y con pasos por Talleres de Córdoba y Estudiantes de La Plata se realizará la revisión médica para poder firmar su contrato en las próximas horas. Su fichaje se produjo a cambio de 1.9 millones de dólares (cifra que el 'Rojo' ofertó en un primer momento) y su vínculo con el club se extenderá hasta diciembre de 2028. En la presente temporada con el 'Peixe', Godoy lleva disputados 18 partidos y marcó un gol, en el mismo conjunto que se encuentra Neymar y que atraviesa un difícil momento futbolístico, ya que se ubica 15° en el Brasileirao cerca de los puestos de descenso.