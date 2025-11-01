Independiente vs Atlético Tucumán por Torneo Clausura 2025: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Independiente se juega este sábado su última carta para mantenerse con vida en la lucha por los playoffs del Torneo Clausura 2025 cuando reciba a Atlético Tucumán en el Estadio Libertadores de América. El Rojo, último en la Zona B con apenas 9 puntos, logró cortar una angustiante racha de 15 partidos sin ganar tras golear 3-0 a Platense, y ahora necesita imperiosamente sumar de a tres para no quedar matemáticamente eliminado. Enfrente tendrá a un Decano que atraviesa un momento de inestabilidad tras perder 3 de sus últimos 4 encuentros y que estrenará director técnico con el debut de Hugo Colace en reemplazo de Lucas Pusineri.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Independiente y Atlético Tucumán, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Independiente y Atlético Tucumán?

El partido entre Independiente y Atlético Tucumán por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2025 se jugará este sábado 1 de noviembre de 2025, a partir de las 20 (hora argentina) en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini de Avellaneda. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium. El árbitro designado para dirigir el encuentro es Sebastián Martínez, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.

El conjunto de Avellaneda llega a este compromiso tras cortar una dolorosa sequía de 15 partidos sin conocer la victoria, luego de golear 3-0 a Platense en un encuentro correspondiente a la sexta fecha que había sido postergado. Aquella extensa mala racha había dejado muy resignado al Rojo, que actualmente marcha último en la Zona B del Torneo Clausura con apenas 9 puntos en 13 presentaciones.

De cara a este partido, los dirigidos por Gustavo Quinteros están obligados a cosechar un buen resultado, ya que en caso de perder se quedarán sin chances matemáticas de meterse en los playoffs. El equipo necesita la victoria para mantener viva la ilusión de clasificar a la siguiente instancia del torneo, en lo que será un duelo de vida o muerte para las aspiraciones del club de Avellaneda en esta temporada.

Una de las buenas noticias para Independiente es el retorno definitivo de Felipe Loyola, quien ante Platense mostró su mejor versión después de varios meses luchando contra problemas físicos. El mediocampista chileno tuvo un rendimiento destacado y sus declaraciones posteriores al partido, donde confesó lo que había sufrido en los últimos meses, dejaron en claro que el jugador ha recuperado su nivel. Este regreso podría ser clave para las pretensiones del Rojo en este tramo decisivo del campeonato.

Por su parte, Atlético Tucumán se encuentra octavo en la Zona B y está inmerso en plena lucha por avanzar a los playoffs del torneo. Sin embargo, el conjunto tucumano atraviesa un momento sumamente complicado tras perder tres de sus últimos cuatro partidos, una racha que terminó costándole el puesto al director técnico Lucas Pusineri, quien fue desvinculado del club en medio de una situación tensa.

El Decano se presentará en Avellaneda con la necesidad de conseguir un resultado positivo y recuperar la tranquilidad luego de días turbulentos marcados por el conflicto entre jugadores y dirigentes, sumado a la desprolija desvinculación de Pusineri. Hugo Colace será quien debute como nuevo entrenador del equipo tucumano, asumiendo el desafío de revertir la mala racha y mantener al equipo en zona de clasificación a playoffs.

Entre las novedades que presenta la primera lista de convocados por el flamante entrenador se destaca la presencia de Renzo Tesuri, quien no juega desde el 4 de febrero por la rotura del ligamento cruzado anterior. El mediocampista recibió el alta médica hace algunas semanas y está listo para volver a las canchas después de nueve meses de recuperación. También fue citado Lucas Román, que sumó minutos en los últimos partidos de Reserva bajo la conducción de Colace.

Formaciones probables de Independiente y Atlético Tucumán

El técnico de Independiente, Gustavo Quinteros, tendría pensado hacer al menos una modificación respecto al equipo que venció a Platense, a pesar de que el axioma de que "el que gana no se toca" es viejo como el fútbol. La gran duda del entrenador pasa por el mediocampo, específicamente entre mantener a Luciano Cabral o darle la titularidad a Felipe Loyola, quien demostró ante Platense estar completamente recuperado de sus problemas físicos.

El rendimiento de Loyola y las palabras que le dedicó a la prensa post victoria, contando lo que había sufrido físicamente en los últimos meses, dejaron claro que se está en presencia del retorno definitivo del gran jugador que es el chileno. Esto, sumado al pobre nivel que viene teniendo Cabral, es lo que mantiene la duda del técnico del Rojo. Lautaro Millán fue de lo mejor del equipo en el último partido, por lo que mantendría su lugar, mientras que la salida de Matías Abaldo es otra de las posibilidades para el ingreso de Loyola.

Por el lado de Atlético Tucumán, Hugo Colace tendrá definido el once inicial para su debut como director técnico del Decano. El equipo tucumano formará con Matías Mansilla bajo los tres palos y una línea defensiva integrada por Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Clever Ferreira y Miguel Brizuela. En el mediocampo actuarán Carlos Auzqui, Adrián Sánchez, Kevin Ortiz y Ramiro Ruiz Rodríguez, mientras que en el ataque la dupla estará conformada por Mateo Bajamich y Leandro Díaz.

Quedaron al margen de este compromiso Maximiliano Villa, quien sufre una fascitis plantar, y Nicolás Laméndola, quien está suspendido por haber llegado al límite de amonestaciones. La gran incógnita pasa por saber si Renzo Tesuri tendrá minutos en su retorno a las canchas después de nueve meses de inactividad, o si Colace preferirá dosificarlo y subirlo desde el banco de suplentes en caso de necesitarlo durante el desarrollo del encuentro.

Probable formación de Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Jonathan De Irastorza; Rodrigo Fernández Cedrés, Felipe Loyola o Luciano Cabral, Lautaro Millán; Santiago Montiel, Matías Abaldo, Gabriel Ávalos.

