Independiente sueña con un refuerzo que fue campeón de la Copa Sudamericana

Independiente sueña con un refuerzo de lujo en este mercado de pases y se trata, nada menos, que de una de las figuras del equipo que fue campeón de la Copa Sudamericana 2017. Si bien en algún momento se ilusionó con las vueltas de Nicolás Tagliafico y Esequiel Barco, todos los cañones le apuntan por estas horas a Emiliano Rigoni para darle el gusto al entrenador Julio Vaccari.

El extremo de 32 años se desempeña actualmente en León de México, aunque no ve con malos ojos retornar al fútbol argentino para vestir otra vez la camiseta del club de Avellaneda. Se trata de un atacante desequilibrante que tiene mucho talento para el mano a mano con los defensores, capacidad de desborde, buena pegada y gol. Luego de haber brillado de la mano de Ariel Holan para la mencionada conquista internacional, el ex Belgrano de Córdoba pasó por las ligas de Rusia, Italia, España, Brasil y Estados Unidos antes de recalar en el cuadro de Guanajuato.

Independiente quiere a Rigoni como refuerzo

De acuerdo con la información del cronista Nicolás Brusco en la televisión en ESPN, el extremo cordobés es uno de los apuntados por Vaccari y la dirigencia en este mercado de pases. Si bien el "Rey de Copas" ya cuenta con varias alternativas en esa posición, la jerarquía individual del ex Atalanta puede llegar a inclinar la balanza a la hora de hacer un intento formal y definitivo para cerrarlo como fichaje. Las negociaciones ya están en marcha por el futbolista que acumula un gol y una asistencia en siete partidos como titular con León en la Liga MX a lo largo del 2025.

Los números de Rigoni en Independiente

56 partidos oficiales entre el 2016 y el 2017.

17 goles.

9 asistencias.

17 amonestaciones.

Ninguna expulsión.

1 título conseguido.

¿Quiénes son los refuerzos de Independiente?

Leonardo Godoy, lateral derecho, desde Athletico Paranaense de Brasil. Walter Mazzantti, extremo, desde Huracán. Ignacio Pussetto, delantero, desde Pumas de México. Milton Valenzuela, lateral izquierdo, desde Lugano de Suiza.

La ironía de Vaccari contra la dirigencia por los refuerzos: "Ni idea"

Consultado por los fichajes otra vez en plena conferencia de prensa, el director técnico de 45 años disparó: "Con el mercado de pases ni idea, desconozco. Tendrías que preguntarles a los dirigentes qué es lo que saben y qué es lo que te pueden aportar ellos...". Incluso, el ex Defensa y Justicia fue más allá y opinó que "Independiente no es candidato" al título en este Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino.

Visiblemente fastidioso, el ex DT de Vélez insistió con su postura pesimista: "¿Sabés el jugador que me encanta a mí para traer? (Juan Carlos) Portillo. Dije 'es este porque juega de 5, de 2, de 4, de 6, de 3, lo ponemos en todos lados...'. Pero no, va a River". También recalcó que "por eso es candidato River" y concluyó con firmeza: "Me gusta el wing de Colo-Colo (Lucas Cepeda). 'Es este', digo. Va a River... Independiente tiene que lograr fluir en su juego para poder acercarse a que, con funcionamiento y con otras circunstancias más, podamos estar a la altura de esos equipos".