Chau Independiente: una figura del plantel de Julio Vaccari se cansó y se va

Chau Independiente: una figura del plantel de Vaccari se cansó y se va

Independiente no deja de moverse en el mercado de pases del fútbol argentino y este martes 21 de enero cerró una de las salidas del club. Se trata de un joven que ya estaba en conflicto con la dirigencia y aún no tenía definido su futuro. Sin embargo, llegó a un acuerdo, rescindió su vínculo y próximamente se confirmará dónde seguirá su carrera después de no ser tenido en cuenta por el DT, Julio Vaccari.

Quien perdió rodaje por decisión del entrenador es nada más y nada menos que Santiago Toloza, que en esta jornada se desvinculó del "Rojo". De esta manera, no continuará en la institución de Avellaneda y se perderá la chance de jugar tanto los torneos locales como también la Copa Sudamericana. Lo que sí está cerrado es que se irá y desde las redes oficiales del equipo lo dejaron en claro con un breve comunicado.

"El Club Atlético Independiente llegó a un acuerdo por la rescición del contrato de Santiago Toloza y el jugador ya no pertenece más a nuestra institución", escribieron desde las redes de Independiente. De esta manera, despidieron al futbolista con pasado en Talleres de Córdoba que jugó muy pocos partidos y no convirtió goles. A su vez, recibió el repudio de los miles de usuarios que no dudadon en dejarle un comentario y lo criticaron por ser parte del escándalo del yate.

Cabe destacar que hace pocos días envió una carta documento por medio de sus abogados pidiéndole a Independiente 292.000 dólares más deudas del 2023 y 2024. La suma total ascidende a 434.000, por lo que dependía de la dirigencia comandada por Néstor Grindetti abonarla o no. En cuanto a su desempeño, se sumó al plantel del "Rojo" de Avellaneda en agosto del 2023 proveniente de la "T" por poco más de un millón de dólares. Uno de los posibles destinos del mediocampista en este mercado de pases es Gimnasia y Esgrima La Plata, que ya avanzó para contratarlo en otras oportunidades pero no lo logró.

Santiago Toloza no sigue en Independiente

Los números de Santiago Toloza en Independiente

Partidos: 18.

Goles: 0.

Asistencias: 2.

El mercado de pases de Independiente

Altas: Franco Paredes (River) Braian Martínez (vuelve de Everton de Chile), Patricio Ostachuk (vuelve de Deportivo Maipú), Kevin Lomónaco (Bragantino), Pablo Galdames (Vasco da Gama de Brasil), Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán), Luciano Cabral (León de México), Nicolás Freire (Inter de Miami), Sebastián Valdez (Central Córdoba), Joaquín Blázquez (a préstamo desde Talleres) , Rodrigo Fernández Cedrés (a préstamo desde Santos), Álvaro Angulo (Atlético Nacional de Colombia).

Bajas: Joaquín Laso y Julio Buffarini (libres), Juan Román Zarza (volvió de Excursionistas y se fue libre), Alex Luna (vuelve a Atlético de Rafaela), Lucas González (Defensa y Justicia), Rodrigo Atencio (Sport Recife), Diego Segovia (a préstamo en Maldonado), Axel Poza (a préstamo en Gimnasia de Mendoza), Jhonny Quiñónez (a préstamo en Barcelona de Ecuador), Sergio Ortiz (a préstamo en Riestra), Kevin López (a préstamo en Atlético Tucumán). Santiago Toloza (rescindirá contrato).

Revolución en Independiente por la impensada noticia de la dirigencia a Vaccari

De cara a lo que se viene en 2025, Independiente no deja de estar activo en el mercado de pases y una reciente acción de la dirigencia revolucionó a media Avellaneda. La realidad es que el equipo comandado por Julio Vaccari afrontará un año lleno de desafíos importantes en los que está incluida la Copa Sudamericana, además de los torneos locales. Por este motivo, necesita refuerzos para pelear en todos los frentes y sus propios dirigentes solucionaron un grave problema relacionado a este tema.