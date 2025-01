Escándalo en Independiente: un jugador borrado por Vaccari intimó al club y estalló la polémica

Uno de los jugadores que Julio Vaccari no tiene en cuenta en Independiente intimó a Independiente en las últimas horas y estalló el escándalo. La realidad es que el protagonista en cuestión estuvo involucrado en la polémica del yate, pero también espera que el "Rojo" pague la deuda que tiene con él y buscará hacerlo con esta decisión. Por supuesto, su actitud impactó de lleno en Avellaneda teniendo en cuenta todo lo sucedido con él y sus compañeros.

Mientras el DT ya piensa en lo que viene en la temporada, la dirigencia tendrá que ocuparse de solucionar esta cuestión que trascendió en las últimas horas. El que los puso en aprietos fue nada más y nada menos que Santiago Toloza, enganche de 22 años con pasado en Talleres de Córdoba que todavía no definió su futuro, pero sí le hizo un fuerte reclamo a la cúpula. Ya lejos de utilizar la 10 en la espalda, el exhombre de Arsenal de Sarandí espera por una importante cantidad de dinero por parte del club.

El volante envió una carta documento por medio de sus abogados pidiéndole a Independiente 292.000 dólares más deudas del 2023 y 2024. La suma total ascidende a 434.000, por lo que ahora dependerá de la dirigencia comandada por Néstor Grindetti abonarla o no. Mientras tanto, el futbolista no tendrá rodaje ya que Julio Vaccari no lo tendrá en cuenta y espera por su salida de la institución en los próximos días.

Cabe destacar que se sumó al plantel del "Rojo" de Avellaneda en agosto del 2023 proveniente de Talleres de Córdoba por poco más de un millón de dólares y jugó muy pocos partidos desde su arribo por distintas cuestiones extrafutbolísticas. Uno de los posibles destinos del mediocampista en este mercado de pases es Gimnasia y Esgrima La Plata, que ya avanzó para contratarlo en otras oportunidades pero no lo logró. Ante esta situación y la necesidad de Toloza de tener rodaje, es posible que las negociaciones se lleven a cabo.

Los números de Santiago Toloza en Independiente

Partidos: 18.

Goles: 0.

Asistencias: 2.

Chau Independiente: llegó al Rojo por un millón de dólares, pasó sin pena ni gloria y se va

Luego de un paso para el olvido en Independiente, un futbolista que llegó por un millón de dólares y se desempeñó en el plantel que comanda Julio Vaccari dejará la institución en este mercado de pases. Si bien tuvo rodaje a lo largo del 2024, lo cierto es que estuvo lejos de cumplir con los objetivos en su puesto y por momentos fue relegado. A raíz de esto se aceleró su salida y dejaría Avellaneda para sumarse a otro club de nuestro país.

El protagonista en cuestión es nada más y nada menos que Alexis Canelo, delantero tucumano que está en el radar de Lanús. En el caso de que se concrete su salida, no se perderá la oportunidad de disputar la Copa Sudamericana 2025, ya que el "Granate" también alcanzó la clasificación en la última temporada. En las últimas horas trascendieron los detalles de la posible transferencia que lo acerca a un nuevo equipo argentino. Lo cierto es que con el paso de los meses perdió lugar en Independiente y el elenco comandado por Mauricio Pellegrino apunta a contratarlo en los próximos días.