Independiente va concluyendo su pretemporada y, a días de debutar en la Copa de la Liga Profesional, insiste en el mercado de pases para darle otro gusto a Julio Vaccari. Luego de haber concretado a Franco Paredes, la dirigencia busca a Mateo Sanabria, delantero surgido en Lanús que se desempeña en Al Ain de Emiratos Árabes Unidos.

Según informó el medio partidario Muy Independiente, en las últimas horas directivos del "Rojo" iniciaron gestiones para traer al extremo de 20 años y la única posibilidad es que sea a tráves de un préstamo, con una opción de compra. El jugador, que brilló en Central Córdoba de Santiago del Estero no viene siendo titular y el club de Avellaneda sería una buena posibilidad para mostrarse.

Cabe recordar que Al Ain pagó 3.6 millones de dólares por el 70% de la ficha a Lanús (tiene el 30% restante) en agosto pasado, por lo que no lo dejará ir fácilmente e, incluso, la opción que fijará en la opción de compra no será baja. Sin embargo, en Independiente desean contar con él, sobre todo Vaccari, quien tendría una opción más por los costados luego de la salida de Alex Luna.

MAteo Sanabria, el extremo que busca Vaccari para Independiente.

Aunque la negociación con el entorno del jugador comenzó hace algunos días, en la institución aseguran que vienen siguiendo al hábil y talentoso diestro desde el 2024, cuando estuvo a préstamo en el equipo santiagueño. En la actual temporada con el cojunto árabe, Sanabría lleva disputados 16 partidos en los que marcó 4 goles y no brindó asistencias.

Los números de Mateo Sanabria en su carrera

Partidos: 75.

Goles: 11.

Asistencias: 4.

Sorpresa en Independiente por lo que se supo de Ávalos en el mercado de pases

Independiente está siendo uno de los protagonistas en el mercado de pases del fútbol argentino en 2025 por los refuerzos que concretó, sin embargo también estuvo a un paso de perder a una de sus figuras. Es que Gabriel Ávalos, quien fuera determinante para Julio Vaccari la pasada temporada, reconoció que tuvo la posibilidad de marcharse a otro grande de Sudamérica y generó sorpresa.

En una entrevista con el medio ABC Deportes, el delantero expresó que recibió una propuesta a fines del 2024 para irse del "Rojo" y que la chance fue seria. "Estuvimos muy cerca de volver al fútbol paraguayo. Con Olimpia conversamos bastante pero no se dio", manifestó el centrodelantero de 33 años.

En aquel entonces, el conjunto dirigido por Martín Palermo, que acababa de consagrarse campeón del torneo paraguayo, estaba en búsqueda de un goleador. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo y el "Expreso" terminó cerrando a Darío Benedetto, proveniente desde México. "No pasó por lo económico. No se dio mi venida a Olimpia por A o por B“, explicó Ávalos, que tiene contrato con Independiente hasta diciembre del 2026.

Además, el ex Argentinos Juniors y Patronato comentó que, además de Olimpia, otro club guaraní que se interesó por él fue el equipo dirigido por Diego Martínez. "De Cerro Porteño no me llamaron directamente a mí, pero me dijeron que también preguntaron", aclaró. Más allá del ofrecimiento que tuvo desde su tierra natal, el jugador que fue clave para la clasificación a la Copa Sudamericana se mostró 100% enfocado en el "Rey de Copas", en la exigente pretemporada que están llevando adelante y remarcó que no se retiró del seleccionado nacional de su país.

Los números de Ávalos en Independiente