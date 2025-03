Chau jubilaciones: más de 200 mil afectados por la decisión del gobierno de Milei

La moratoria previsional permitía regularizar años de aportes para acceder a una jubilación.

El gobierno de Javier Milei tomó una decisión que va a tener un impacto directo en la vida de más de 200 mil argentinos: la moratoria previsional no se renovará a partir del 23 de marzo. Esto significa que miles de personas que están en edad de jubilarse, pero no cuentan con los 30 años de aportes requeridos, quedarán excluidas del sistema jubilatorio. ¿Qué implica esto y por qué es tan grave?

¿Qué es la moratoria previsional y por qué es clave?

La moratoria previsional es una herramienta que permite regularizar los años de aportes faltantes mediante pagos en cuotas. Fue implementada en 2023 y está dirigida principalmente a mujeres mayores de 60 años, hombres mayores de 65 años, y personas de 50 años o más con menos de 20 años de aportes. Gracias a esta medida, miles de argentinos que no lograron completar sus 30 años de aportes durante su vida laboral pudieron acceder a una jubilación completa.

Según datos oficiales, entre agosto de 2023 y agosto de 2024, el padrón de jubilados y pensionados creció en 260.349 personas. De ese total, el 88,5% ingresó al sistema a través de la moratoria. Esto demuestra la importancia que tuvo esta herramienta para quienes, por diversas razones, no pudieron cumplir con los requisitos de aportes.

¿A quiénes afecta el fin de la moratoria?

A partir de este domingo 23 de marzo, quienes no hayan regularizado sus aportes no podrán acceder a la moratoria. Esto afecta principalmente a trabajadores informales (que están "en negro"), personas que no pudieron realizar sus aportes a lo largo de su vida laboral, o aquellos que no alcanzaron los 30 años de aportes requeridos.

En concreto, más de 240 mil personas se van a quedar sin la posibilidad de jubilarse. De ese total, el 50% son varones y el 69% son mujeres. En este porcentaje se ve con claridad la brecha de genero alarmante.

Por qué las mujeres son las más afectadas

Por un lado, las mujeres llegan a la edad jubilatoria con menos años de aportes que los varones, debido a la mayor informalidad laboral — como el servicio doméstico, donde el 70% de las empleadas no están registradas— y a la sobrecarga de tareas domésticas no pagas. En promedio, las mujeres dedican 6 horas y 31 minutos diarios a tareas del hogar, mientras que los varones solo 3 horas y 40 minutos.

Por el otro, aunque la edad mínima para jubilarse es menor para las mujeres (60 años) que para los hombres (65 años), ambas deben cumplir con la misma cantidad de años de servicios con aportes (30). Esto implica que las mujeres deban soportar una mayor exigencia, ya que deben alcanzar en menos tiempo los mismos requisitos.

Las mujeres son las más afectadas, con un 69% sin acceso a jubilación.

¿Qué pasa si no regularizás tus aportes a tiempo?

Para quienes no logren regularizar sus aportes a tiempo, la única alternativa será la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Esta ayuda está destinada a quienes no pudieron acceder a la jubilación y tiene un monto equivalente al 80% de la jubilación mínima. Además, permite acceder a algunos beneficios sociales, como la cobertura médica de PAMI y asignaciones familiares.

Sin embargo, la PUAM implica un monto significativamente menor al de una pensión completa. Para las mujeres que no alcanzaron los 30 años de aportes, además, significa un aumento efectivo de la edad jubilatoria a los 65 años (en lugar de los 60), con la desventaja de recibir un beneficio reducido.

La pobreza en la tercera edad: un problema que se agrava

La eliminación de la moratoria va a profundizar los niveles de pobreza de las personas mayores. Según datos oficiales, la pobreza en adultos mayores de 65 años creció 16,5 puntos durante el primer semestre del gobierno de Milei, por encima del promedio general (12,8 puntos). Esto significa que más de un millón de personas de la tercera edad están en situación de pobreza, sin recursos para cubrir sus necesidades básicas.

El haber medio de los jubilados sin moratoria ronda los $540.000, mientras que el de quienes tienen una moratoria se ubica en torno a los $340.000. Ambos montos están muy por debajo de la canasta básica para jubilados, que ronda los $912.000. Es decir, ni siquiera alcanzan para cubrir las necesidades mínimas.

Miles de personas quedarán excluidas del sistema jubilatorio por falta de aportes registrados.

¿Qué podés hacer si estás cerca de jubilarte?

Si estás cerca de la edad jubilatoria y no regularizaste tus aportes, es crucial que actúes antes del 23 de marzo. Si sos mujer y tenés 50 años o más; o si sos varón y tenés 55 años o más, y te faltan aportes acercarte a ANSES y pedí turno para acceder a la moratoria. Hasta el domingo inclusive vas a poder acceder a la solicitud de turno de forma online.