Alarma en Independiente: la deuda millonaria que le exigen por un jugador de Boca

Independiente recibió un pedido de cancelación de una deuda por un exjugador del club.

En medio del buen momento futbolístico que atraviesa el Independiente de Julio Vaccari, una noticia encendió las alarmas en la dirigencia. Es que el club de Avellaneda recibió un reclamo por una millonaria deuda del representante de Nicolás Figal, jugador que en la actualidad se encuentra en Boca Juniors y que brilló en el "Rojo".

Según revelaron fuentes periodísticas partidarias de la institución, Adrián Faija, agente de Figal, reclama una deuda cercana a los 295 millones de pesos. La misma se habría generado debido a que el representante no cobró el 10% de la venta del defensor a Inter Miami, en 2020, cuando Hugo Moyano era el presidente de Independiente. Sin embargo, cabe aclarar, el jugador "Xeneize" no tiene nada que ver en el pedido.

Antes del inicio de la pandemia, el jugador surgido de las inferiores del "Rey de Copas" fue transferido en 2.6 millones de dólares por el 100% de la ficha al conjunto de la Major League Soccer. Según Faija, la dirigencia de aquel entonces nunca le despositó el dinero que le correspondondía por comisión y, tras cinco años, espera cobrar su parte.

El reclamo llega en el mismo momento en que los directivos terminaron de cancelar la totalidad de la deuda con América de Méxica por el pase de Cecilo Domínguez, ya que abonaron la última cuota de 341 mil dólares que faltaba. Si bien el representante aún no hizo una demanda a través de FIFA, la dirigencia deberá tomar cartas en el asunto antes de que escale y sume un nuevo problema económico.

Los números de Nicolás Figal en Independiente

Partidos: 115.

Goles: 3.

Asistencias: 4.

Los elogios de Placente a una figura de Independiente: "Espectacular"

Este martes, la Selección Argentina Sub 20 consiguió un enorme logro: el combinado dirigido técnicamente por Diego Placente venció por 1 a 0 a Colombia y, a falta de dos fechas para el cierre del hexagonal final, obtuvo la clasificación al Mundial Sub 20 que se disputará este año en Chile. Tras el encuentro, el entrenador de la 'Albiceleste' habló del rendimiento del equipo y también aprovechó para elogiar a un futbolista de gran presente en el fútbol argentino.

En una entrevista para el programa F12 de ESPN, el exlateral izquierdo fue consultado por Kevin Lomónaco, una de las figuras del Independiente de Julio Vaccari en el arranque del Torneo Apertura 2025. 'Ya que le digan 'Cumbia' a los 10, 11 años te marca un poco...", dijo entre risas el DT, quien conoce al defensor central surgido en Lanús desde muy chico: "Es alguien muy querido, nosotros estuvimos con él en la Sub-15. Después él mismo fue mejorando y se ganó un lugar", añadió.

El jugador del 'Rojo', de quien se rumorea que puede integrar futuras convocatorias de la Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni, se destaca por su estilo técnico y calmado dentro de la cancha. Así lo expresó el ex Bayer Leverkusen de Alemania: "Es espectacular cuando juega porque siempre va a jugar tranquilo, siempre va a ser él mismo. Uno lo quiere como es", comentó.

Desde su llegada a mediados de 2024, el ex Tigre y Bragantino de Brasil se convirtió en uno de los pilares del cuadro de Avellaneda a base de buenos rendimientos. "Tiene unas condiciones técnicas increíbles. Es uno de los chicos que más me pone contento ver en dónde está en estos momentos", cerró el entrenador de la Sub 20.