Julio Vaccari habló del Torneo Apertura y llamativamente se olvidó de Racing.

Independiente volvió a la victoria con un contundente 3 a 0 frente a Vélez Sarsfield por la 5° fecha del Torneo Apertura 2025 y, más allá de las buenas sensaciones que dejó el equipo, el foco también quedó en los micrófonos. Es que el entrenador, Julio Vaccari, sorprendió sobre los candidatos a ganar el campeonato y ninguneó a Racing, equipo que mantuvo la base del plantel que se consagró en la Copa Sudamericana 2024.

Luego del triunfo en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, que dejó al "Rojo" como líder del Grupo B, el estratega asistió a la conferencia de prensa y se mostró contento con el rendimiento de sus jugadores. Sin embargo, lo más llamativo del encuentro con los periodistas fue cuando el DT no mencionó al elenco de Gustavo Costas como favorito a quedarse con el título.

“El fútbol argentino tiene tres candidatos: Boca, River y Estudiantes. Son los únicos que pueden salir al mercado y comprar al futbolista que quieran de la manera que quieran, por lo tanto son candidatos. Y no hay más nada que agregar a eso. Juegan otra liga", comenzó diciendo el exentrenador de Defensa y Justicia.

En el mismo sentido, además de no tener en cuenta a la "Academia", argumentó su elección: "Vos podés comprar por dos pesos y ellos pueden comprar por 100 millones. Lamentablemente, se autoponen el mote de candidatos, deben salir campeones". Con ironía, concluyó que "es más: hay uno que va a fracasar. Para los periodistas, para el mundo, hay uno que va a fracasar. Pero son los candidatos, claramente".

Los elogios de Diego Placente a Kevin Lomónaco, de Independiente: "Espectacular"

En una entrevista para el programa F12 de ESPN, el exlateral izquierdo fue consultado por Lomónaco, una de las figuras del Independiente de Julio Vaccari en el arranque del Torneo Apertura 2025. 'Ya que le digan 'Cumbia' a los 10, 11 años te marca un poco...", dijo entre risas el DT, quien conoce al defensor central surgido en Lanús desde muy chico: "Es alguien muy querido, nosotros estuvimos con él en la Sub-15. Después él mismo fue mejorando y se ganó un lugar", añadió.

El jugador del 'Rojo', de quien se rumorea que puede integrar futuras convocatorias de la Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni, se destaca por su estilo técnico y calmado dentro de la cancha. Así lo expresó el ex Bayer Leverkusen de Alemania: "Es espectacular cuando juega porque siempre va a jugar tranquilo, siempre va a ser él mismo. Uno lo quiere como es", comentó.

Desde su llegada a mediados de 2024, el ex Tigre y Bragantino de Brasil se convirtió en uno de los pilares del cuadro de Avellaneda a base de buenos rendimientos. "Tiene unas condiciones técnicas increíbles. Es uno de los chicos que más me pone contento ver en dónde está en estos momentos", cerró el entrenador de la Sub 20.