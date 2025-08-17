Independiente vs Universidad de Chile: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Sudamericana

U. de Chile se enfrentará el próximo miércoles 20 de agosto a el Rojo. En el partido de ida ganó 1 a 0 y quedó a un paso de clasificar a los Cuartos de Final de la Copa Sudamericana. Mientras que su rival buscará sumar los tres puntos que le permitan llegar a los penales y seguir soñando con el campeonato. El encuentro tendrá lugar en el estadio la Caldera del Diablo a las 21:30 (hora Argentina).
El último mano a mano en este certamen fue el 13 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y Universidad de Chile se llevó la victoria por 1 a 0.
Gustavo Tejera fue designado para controlar el partido.
Los resultados de Independiente en partidos de la Copa Sudamericana
- Fase de Grupos: Nacional Potosí 2 vs Independiente 0 (1 de abril)
- Fase de Grupos: Independiente 2 vs Boston River 1 (8 de abril)
- Fase de Grupos: Guaraní 2 vs Independiente 1 (22 de abril)
- Fase de Grupos: Boston River 1 vs Independiente 5 (6 de mayo)
- Fase de Grupos: Independiente 1 vs Guaraní 0 (15 de mayo)
- Fase de Grupos: Independiente 7 vs Nacional Potosí 0 (28 de mayo)
- Octavos de Final: Universidad de Chile 1 vs Independiente 0 (13 de agosto)
Los resultados de Universidad de Chile en partidos de la Copa Sudamericana
- Playoff Octavos: Universidad de Chile 5 vs Guaraní 0 (17 de julio)
- Playoff Octavos: Guaraní 2 vs Universidad de Chile 1 (24 de julio)
- Octavos de Final: Universidad de Chile 1 vs Independiente 0 (13 de agosto)
Horario Independiente y Universidad de Chile, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas