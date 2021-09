El Kun Agüero se la pudrió a Ibai en vivo: "Me tenés podrido"

En medio de una charla tomando mate, Sergio "Kun" Agüero se la pudrió en vivo al streamer Ibai Llanos por hablar tanto de Kylian Mbappé y el Real Madrid.

La llegada de Sergio "Kun" Agüero al Barcelona intensificó sus reuniones y mateadas con el streamer español Ibai Llanos. El exjugador de Independiente dialogó en vivo con su amigo y en medio de la charla -y entre risas- le tiró la bronca por hablar tanto de Kylian Mbappé y el Real Madrid. Aunque el pase del francés al "Merengue" finalmente no se concretó su nombre sigue retumbando en los pasillos del Santiago Bernabeu.

En el video del cruce entre ambos, el delantero afirmó: "Boludo, todo el día rompiendo los huevos con el Madrid, deja de joder", a lo que el español respondió: ¿Y qué quieres que hagan? ¿Qué no fichen a Mbappé?" y el "Kun" retrucó: "Pero todo el día Mbappé Mbappé Mbappé, me tenés podrido, todos los días hablas de Mbappé". No terminó ahí porque el streamer lo picanteó: "Porque si viene Mbappé no hay chance". Agüero nuevamente entre risas le preguntó: "¿Vino?", Llanos respondió que no y el argentino lanzó un "te querés matar".

Lejos de lo futbolístico comparten una buena amistad que nació en plena cuarentena cuando el argentino todavía jugaba en el Manchester City. Con la llegada del ex jugador de Independiente a España tuvieron la posibilidad de conocerse en persona, cenar juntos y hasta de que el "Kun" le cebara el primer mate en su vida.

Su buena relación con el nuevo jugador del Barcelona también le trajo la posibilidad de vivir momentos junto a Lionel Messi. Tanto en la presentación del mejor del mundo como refuerzo del Paris Saint Germain como también en las cenas que compartieron, el streamer se acercó un poco más al 10 de la Selección Argentina.

Ibai Llanos y su relación con Argentina

Hace poco el estuvo entre las tendencias argentinas en Twitter por haber subido una foto de una caja de alfajores Havanna a sus redes. De esta forma, se consagró como fanático de nuestro país por encontrar entre sus pasiones a Boca Juniors, su simpática amistad con el "Kun" y Coscu, sus entrevistas con L-Gante y Nicki Nicole, entre varios comentarios que motivan el aprecio por esta celebridad. Los fanáticos de Ibai piden por una visita tan esperada a la Argentina, pero aún no hay nada confirmado.