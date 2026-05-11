Huracán cayó 1 a 0 y no logró clasificar a Semifinal

Con solitario gol, el Bicho se impuso sobre el Globo en el Semillero del Mundo este martes. Fue Tomás Molina quien logró anotar para que festeje el Bicho, en el minuto 4 del tiempo extra.

Después de recibir la pelota de Leandro Lozano, el delantero remató espectacularmente de cabeza y a media distancia, para anotar un golazo al ángulo .

Tomás Molina se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Argentinos Juniors mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y rematar 6 veces al arco contrario.

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También fue importante Brayan Cortés. El arquero de Argentinos Juniors fue fundamental por atajar 4 disparos.

El director técnico de Argentinos, Nicolás Diez, planteó una estrategia 4-3-3 con Brayan Cortés en el arco; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto en la línea defensiva; Alan Lescano, Federico Fattori y Nicolás Oroz en el medio; y Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Facundo Jainikoski en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Diego Martínez se pararon con un esquema 4-5-1 con Hernán Galíndez bajo los tres palos; Ignacio Campo, Hugo Nervo, Lucas Carrizo y César Ibáñez en defensa; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Lucas Blondel, Leonardo Gil y Facundo Kalinger en la mitad de cancha; y Jordy Caicedo en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el Semillero del Mundo fue Fernando Echenique.

El Bicho se mantiene con vida en la lucha en el campeonato y obtuvo su boleto a Semifinal tras su victoria sobre el Globo.

Cambios en Argentinos Juniors

105' A2 - Salió Alan Lescano por Erik Godoy

45' 2T - Salieron Facundo Jainikoski por Lautaro Giaccone y Hernán López Muñoz por Iván Morales

97' A1 - Salieron Nicolás Oroz por Enzo Pérez y Tomás Molina por Lucas Gómez

Amonestados en Argentinos Juniors:

6' 2T Federico Fattori y 1' A2 Leandro Lozano

Cambios en Huracán

102' A1 - Salieron César Ibáñez por Alejandro Martínez y Lucas Blondel por Luciano Giménez

64' 2T - Salió Facundo Kalinger por Juan Francisco Bisanz

71' 2T - Salió Ignacio Campo por Nehuén Paz

83' 2T - Salieron Jordy Caicedo por Oscar Cortés y Emmanuel Ojeda por Óscar Romero

Amonestados en Huracán: