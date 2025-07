Fritz se mete en semifinales de Wimbledon tras frenar la remontada de Khachanov

Wimbledon

LONDRES, 8 jul - Taylor Fritz, quinto cabeza de serie, alcanzó el martes por primera vez las semifinales de Wimbledon tras superar un disputado partido contra Karen Khachanov, en el que el estadounidense pareció tener todo ganado, pero en el que tuvo que demostrar su espíritu de lucha hasta el final.

Fritz acabó imponiéndose por 6-3, 6-4, 1-6 y 7-6(4), pero debió de pensar que el camino le iba a resultar más fácil después de haberse anotado los dos primeros sets.

No obstante, el ruso, 17º cabeza de serie y que buscaba también su primera semifinal en Wimbledon, ganó ocho de los nueve juegos siguientes para llevarse la tercera manga y ponerse un break arriba en el cuarto. Una vez asimilado el susto, Fritz no tardó mucho en recomponerse y recuperó el control de su servicio y se impuso en el decisivo tie-break.

"Nunca me había pasado que el partido cambiara tan drásticamente cuando me sentía tan en control, jugando bien, sirviendo bien", dijo Fritz. "No sentí que mi saque estuviera en peligro, sentí que estaba presionando mucho su saque".

"Sentía que no podía fallar y entonces, de la nada, empecé a cometer un montón de errores. Así que tuve que luchar para recuperar ese break en el cuarto y devolver el partido a la neutralidad", agregó.

Fritz llegó a Wimbledon en un gran momento de forma después de ganar los títulos de Stuttgart y Eastbourne, y el martes empezó con buen pie, rompiendo en el segundo juego y llevándose el set sin problemas. Khachanov llegó a estar 4-4 al saque en el segundo set, pero Fritz le rompió el saque.

En sus 10 primeros juegos al servicio, el estadounidense sólo cedió siete puntos y no se enfrentó a ningún punto de rotura, ya que ganó un impresionante 88% de los puntos con su primer servicio.

Todo cambió de forma dramática e inesperada en el tercero, cuando el juego de Fritz pareció venirse abajo. Después de 90 minutos de control total con el saque, sufrió dos quiebres, mientras Khachanov añadía algo de veneno a su ataque.

Fritz debió de preguntarse qué había pasado y tuvo tiempo de ajustarse mientras recibía tratamiento para una ampolla en el pie. Sin embargo, esto no pareció cambiar nada y la confianza del ruso siguió mejorando, colocándose 2-0 por delante en el cuarto set.

El público de la Pista Número Uno apoyó la remontada, pero Fritz logró contener la hemorragia rompiendo de inmediato y retomando su dominio en el saque, venciendo en el tie-break y citándose en semifinales con el ganador del partido entre el defensor del título, Carlos Alcaraz, y la esperanza local, Cameron Norrie.

(Editado en español por Carlos Serrano)