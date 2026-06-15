Hinchas de Escocia cambian de deporte por un día en Boston

Copa Mundial de la FIFA 2026: El ejército escocés, conocido como la Tartan Army, marcha hacia el estadio de béisbol Fenway Park de Boston

Miles de hinchas de Escocia que ‌llegaron a ‌la ciudad estadounidense de Boston para la Copa Mundial de fútbol se tomaron el domingo un descanso para centrar su atención en otro ​deporte: el ⁠béisbol.

La Tartan Army, el grupo ‌de aficionados viajeros de ⁠Escocia, marchó ⁠por la ciudad al son de más de una docena de ⁠gaitas hasta Fenway Park, ​sede del equipo de ‌béisbol Boston Red ‌Sox, un día después de ⁠ver a su selección ganar su primer partido en un Mundial desde 1990 ​con ‌una victoria por 1-0 sobre Haití.

Los aficionados escoceses deleitaron a los seguidores de los Red Sox, ⁠tanto fuera como dentro del estadio —donde los Red Sox recibían a los Texas Rangers—, con sus típicas interpretaciones a pleno pulmón de canciones como "Flower of Scotland" ("Flor ‌de Escocia"), utilizada como himno por la selección nacional.

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Escocia jugará ahora contra Marruecos en Boston el viernes en su segundo ‌partido del Grupo C, antes de viajar a Miami para enfrentarse ‌a ⁠Brasil el 24 de junio.

Con información de Reuters