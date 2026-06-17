Héroe de Cabo Verde Vozinha se reunirá con su madre en el Mundial tras resolver problema de visado

FOTO DE ARCHIVO. Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo H - España vs Cabo Verde

El portero de Cabo Verde Vozinha contará con la presencia de su ‌madre en las ‌gradas cuando vuelva a saltar al campo el domingo en el Mundial, después de que las autoridades estadounidenses tomaran medidas para garantizar que pudiera obtener un visado a tiempo para asistir al partido contra Uruguay en Miami.

El portero de 40 ​años, una de ⁠las revelaciones del torneo, neutralizó al formidable ataque ‌de España en el primer partido ⁠de Cabo Verde en un ⁠Mundial el lunes, con una actuación impresionante que mantuvo a raya a los campeones de Europa en ⁠un empate 0-0 en el Grupo H.

Sin ​embargo, Vozinha reveló entre lágrimas que ‌su madre, Ana Candida ‌Evora, no había podido asistir al partido de ⁠Atlanta debido a un problema con el visado.

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"Ninguna madre debería perderse la oportunidad de ver a su hijo hacer historia", declaró el miércoles ​el congresista ‌Hakeem Jeffries en un comunicado. "Hablé con el secretario de Estado, Marco Rubio, y pedí al Departamento de Estado que hiciera todo lo que estuviera en su mano para ⁠garantizar que su madre pudiera asistir al próximo partido de Cabo Verde".

"Es un privilegio anunciar que la madre de Vozinha podrá obtener un visado a tiempo para asistir al partido del domingo".

Cabo Verde está entre las decenas de países cuyos ciudadanos tienen que ‌pagar hasta 15.000 dólares para entrar en Estados Unidos en el marco de la drástica campaña de represión migratoria del presidente Donald Trump.

Posteriormente, ese requisito se eliminó para los poseedores de entradas para el ‌Mundial, pero Évora declaró a Reuters que ya había descartado intentar realizar el viaje, alegando los elevados costos.

"Se ‌han eximido todas ⁠las tasas, de acuerdo con la política oficial", añadió Jeffries. "Ya se están organizando ​los preparativos del viaje para que madre e hijo se reúnan en Miami".

Con información de Reuters