La reciente erupción del volcán de Fuego en Guatemala provocó la caída de ceniza volcánica en los departamentos de Sacatepéquez y Guatemala, un fenómeno que preocupa por sus efectos sobre la salud respiratoria de la población local. Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), las partículas de ceniza pueden permanecer suspendidas en el aire por hasta 30 horas, aumentando la exposición y el riesgo de daño pulmonar. El hecho ocurrió cuando unos kilómetros al norte se está disputando el Mundial de fútbol 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, el último de Lionel Messi.

La ceniza volcánica está formada por partículas muy finas que, al ser inhaladas, pueden inflamar las vías respiratorias y desencadenar enfermedades como bronquitis. Iris Cazali, jefa de Infectología del Hospital Roosevelt, explicó que el tiempo en que estas partículas quedan en el aire depende de su tamaño: "Mientras las más pesadas caen rápido, las más pequeñas pueden mantenerse hasta 30 horas en suspensión", lo que agrava la situación para quienes viven en las zonas afectadas. Los sectores más vulnerables son los niños menores de cinco años, los adultos mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias crónicas como asma o bronquitis.

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Qué tan cerca está el volcán del Mundial 2026

La atención sobre este fenómeno natural es mayor ya que ocurre en plena disputa del Mundial de la FIFA que se disputa en México (país limítrofe con Guatemala), Estados Unidos y Canadá. La ubicación del volcán está a tan solo 2 horas de viaje del DF, donde la selección local juega sus partidos en el mítico estadio Azteca y a tan solo dos horas y media por avión de Miami, la sede estadounidense más cercana.

Sin embargo, y para tranquilidad de los hinchas, es muy improbable que las cenizas que llegaron al cielo de Centroamérica crucen la frontera de Estados Unidos y alcancen a la Selección Argentina, debido a las condiciones meteorológicas.

Los efectos de la ceniza volcánica en la salud

Por otro lado, Luis Rosal, médico de la Liga del Pulmón, aclaró que los efectos de la ceniza varían según su composición mineralógica y tamaño, lo que dificulta comparaciones entre erupciones. Aunque aún no se comprobó que provoque daño pulmonar permanente, existe preocupación por la posible aparición de silicosis tras exposiciones prolongadas. Además, advirtió que la exposición continua puede desencadenar síntomas similares al asma y agravar enfermedades pulmonares y cardíacas preexistentes.

Para minimizar estos riesgos, las autoridades guatemaltecas recomiendan evitar la exposición directa a la ceniza. En caso de circular por zonas afectadas, es fundamental usar mascarillas que reduzcan la inhalación de partículas, y proteger ojos, piel y cuero cabelludo con anteojos, ropa de manga larga, zapatos cerrados y sombreros o gorras.

Otra medida clave es mantener una hidratación adecuada para contrarrestar los efectos negativos en el organismo. En especial, los niños que presentan tos persistente por más de dos o tres semanas deben evitar el contacto con la ceniza y consultar a un médico, ya que podrían desarrollar bronquitis bacteriana prolongada, condición que requiere atención temprana para evitar complicaciones.

Las recomendaciones y alertas emitidas por especialistas buscan que la población cercana al volcán de Fuego tome precauciones para proteger su salud respiratoria y prevenir daños a largo plazo. Seguir estos consejos es esencial para reducir el impacto de la ceniza volcánica en la vida cotidiana de quienes habitan estas regiones.