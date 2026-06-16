Lo acusaban de otros tres secuestros en plena calle: detuvieron al hombre señalado de atacar a una mujer en Ezeiza

Una serie de denuncias por intentos de secuestro ocurridos durante la madrugada del domingo terminó con la detención de un hombre señalado como el principal sospechoso. Habría atacado a un total de cuatro mujeres en distintos puntos del sur del conurbano bonaerense.

La investigación tomó impulso luego de que varias víctimas relataran episodios con características similares. Todas mencionaron la presencia de un Audi negro en las diversas escenas donde se dieron los hechos. Los ataques fueron denunciados en las localidades de Ezeiza y Longchamps, donde las mujeres lograron escapar tras resistirse a los agresores.

Ataques en Longchamps y Ezeiza

Uno de los casos ocurrió cerca de las 2 de la madrugada sobre la avenida Hipólito Yrigoyen y Rivadavia, en Longchamps. C., una de las víctimas, caminaba junto a una amiga rumbo a un bar cuando observó que un Audi negro se detenía en una esquina. Según quedó registrado por una cámara de seguridad, el conductor descendió del vehículo, abrió el baúl y aguardó el paso de las jóvenes. Al acercarse, el hombre se abalanzó sobre ella e intentó arrastrarla hacia el auto.

"Me tomó con las dos manos del pelo y me empezó a gritar. Me quería llevar hacia el auto mientras me pedía el celular y la plata", relató la joven. Logró liberarse tras forcejear y recibir varios golpes. La víctima aseguró además que, mientras escapaban, ella y su amiga fueron perseguidas por el vehículo durante varias cuadras. Minutos más tarde, lograron refugiarse en un comercio de la zona.

Horas antes, en Ezeiza, otras dos mujeres habían denunciado intentos de secuestro con una modalidad similar. Uno de los casos tuvo como víctima a Berenice, de 19 años. Esperaba el colectivo para dirigirse a su trabajo cuando un hombre intentó obligarla a subir a un vehículo.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el sospechoso se acercó a la parada de colectivos. Según contó la joven, logró escapar gracias a la intervención de otra persona que se acercó al escuchar sus gritos. Además, trascendió que apenas minutos antes y a pocas cuadras de distancia, otra mujer había sufrido un ataque similar por parte de un hombre con características coincidentes.

La detención y la investigación

A partir de las denuncias y el análisis de imágenes de seguridad, el fiscal Sergio Mola, a cargo de la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora, impulsó una investigación. Permitió identificar al principal sospechoso, detenerlo e incautar el vehículo presuntamente utilizado durante los ataques.

Ahora, los investigadores intentan determinar si todos los episodios fueron cometidos por la misma persona. También buscan establecer el grado de participación de un posible acompañante que habría estado presente en al menos uno de los hechos denunciados.