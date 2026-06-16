FOTO DE ARCHIVO: El brote de ébola en el Congo se extiende a una nueva zona sanitaria.

Por Emma Farge y ​Anait Miridzhanian

NAIROBI/DAKAR, 16 jun (Reuters) - El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (África ‌CDC) advirtió el martes ‌de que el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) podría ser el peor de la historia y que su contención podría costar miles de millones de dólares más adelante si no se subsanan con rapidez las deficiencias críticas en la respuesta.

Hasta la fecha se han registrado más de 800 casos ​en la RDC ⁠de la rara cepa Bundibugyo, para la que no existe ‌tratamiento ni vacuna de eficacia probada, 192 de ellos ⁠mortales. La enfermedad, que se transmite ⁠a través de los fluidos corporales incluso tras la muerte, se está propagando con rapidez por tres provincias del país africano, según ⁠datos del Gobierno.

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"Si no detenemos el brote muy pronto, ​será peor que lo que vivimos en África ‌Occidental y el este de ‌la República Democrática del Congo", declaró el director general de ⁠África CDC, Jean Kaseya, en una reunión virtual de jefes de Estado africanos y donantes celebrada en Burundi.

Su advertencia, que se hizo eco de una previsión similar de los CDC de ​Estados Unidos, ‌se refería al brote que afectó a Guinea, Liberia y Sierra Leona entre 2014 y 2016, en el que murieron más de 11.000 personas, y otro menos letal ocurrido en el Congo en 2018.

Sin embargo, hasta la ⁠fecha, el plan africano para recaudar 518 millones de dólares en los próximos seis meses solo ha recibido una fracción de esa cantidad, según el presidente de Burundi, Evariste Ndayishimiye, que ocupa la presidencia de la Unión Africana. "Los recursos recibidos no superan los 100 millones de dólares", afirmó en su discurso de apertura.

Kaseya, de África CDC, ‌advirtió que las necesidades totales de financiación se dispararán si el plan inicial no recibe el apoyo suficiente. "Si no lo conseguimos en las próximas cuatro semanas, no volveremos a pedir 500 millones de dólares, sino que pediremos unos 1.500 millones. Si lo retrasamos, serán 7.500 ‌millones", señaló.

Un responsable de la Cruz Roja declaró por separado que la epidemia de ébola en el este de la RDC aún no ‌ha alcanzado su ⁠punto álgido.

"Tememos que pueda llevar un año erradicar esta enfermedad", declaró Bruno Michon, director de operaciones de ​la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a los periodistas a través de una videoconferencia desde el este del Congo.

(Editado en español por Carlos Serrano)