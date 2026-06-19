Hakimi, jugador de Marruecos y del PSG, será juzgado por presunta violación

FOTO DE ARCHIVO: El defensa marroquí Achraf Hakimi (2) en acción contra Brasil durante un partido del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el New York New Jersey Stadium, EEUU

El defensa del París Saint-Germain Achraf Hakimi, que jugará con ‌la selección de ‌Marruecos en el partido contra Escocia que se disputará este viernes por la tarde, dijo que se enfrenta a un juicio por un presunto delito de violación y ha ​acogido con satisfacción ⁠la oportunidad de exponer su ‌versión.

Hakimi, que jugó con Marruecos ⁠en su primer partido ⁠del Mundial contra Brasil el domingo, había recurrido su remisión a un tribunal ⁠penal. Medios franceses informaron anteriormente ​de que el Tribunal ‌de Apelación de Versalles ‌había desestimado el recurso, allanando el ⁠camino para que sea juzgado en un tribunal penal en algún momento en el futuro.

"Hoy se ​está contando ‌una historia que no es la mía a costa de mi familia, de mi vida y, sobre todo, de la ⁠verdad. A veces siento que me he convertido en un blanco fácil", escribió el defensa en una publicación en la red social X.

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"Llevo esperando este juicio desde el primer día. Y ahora ‌lo espero con ganas. Por fin podré expresarme".

Se desconoce cuándo está previsto que comience el juicio. El Tribunal de Apelación de Versalles y el abogado de ‌Hakimi no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La fiscalía de Nanterre ‌abrió una ⁠investigación en 2023 tras presentarse una denuncia por violación ​contra él.

Con información de Reuters