Haití no llegó al Mundial para hacer número, dice DT Migne

Sebastien Migne, seleccionador de Haití, camina por la banda durante la segunda parte contra Trinidad y Tobago de un partido de la fase de grupos de la Copa Oro 2025

​La selección de Haití no está en el Mundial para hacer bulto y buscará conseguir ‌su primera victoria ‌en el torneo, algo que podría ayudarle a pasar a la siguiente ronda, dijo el viernes el entrenador, Sébastien Migne.

A pesar del optimismo de Migne, el equipo sigue siendo a priori el más débil del Grupo C, y se ​prepara para enfrentar a ⁠Escocia en Boston el sábado, antes de ‌medirse a Brasil, pentacampeona del mundo, y ⁠a Marruecos, semifinalista del torneo ⁠en 2022.

En lo que a Migne respecta, sus jugadores solo tienen que marcar más goles que los ⁠rivales.

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"Espero que podamos ser una de ​las sorpresas del torneo", dijo Migne ‌en rueda de prensa. "Considero que ‌el fútbol es un juego y, al ⁠final, hay un perdedor y un ganador. Si queremos ganar partidos, tenemos que marcar goles independientemente de a quién nos enfrentemos".

Los Granaderos disputan ​su primer ‌Mundial desde 1974, donde perdieron los tres partidos de la fase de grupos. Además, llegan al torneo como la segunda selección con peor clasificación, solo por delante de ⁠Nueva Zelanda.

"En 1974 marcamos nuestro primer gol, pero eso fue hace 52 años", dijo Migne. "Hoy es una historia completamente diferente. Una vez más nos hemos clasificado, 52 años después, y ahora tenemos que volver a marcar para lograr la clasificación para la siguiente ‌ronda".

"Al ver a nuestros rivales (en el grupo), tenemos que dar un paso más. Si queremos hacer historia, conseguir nuestra primera victoria y tener la oportunidad de clasificar, tenemos que marcar goles independientemente del ‌rival".

Haití se enfrentará a Brasil la semana que viene antes de medirse a Marruecos el 24 de junio.

"Quizá ‌mis jugadores ⁠sean menos conocidos, pero yo digo que lo que importa es la huella ​que dejas", dijo Migne. "Esperamos que, al final del torneo, podamos dejar nuestra huella en esta competición".

Con información de Reuters