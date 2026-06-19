Haití está listo para correr, soñar y enorgullecer a la isla frente a Brasil, afirma DT Migne

El entrenador de Haití, Sébastien Migne, luce abatido tras el partido vs Escocia

El seleccionador de Haití, Sébastien Migne, es consciente de que a su ‌equipo le espera una ‌batalla titánica cuando se enfrente a Brasil el viernes, pero afirmó que sus dirigidos tienen mucho que ganar en el partido por el Grupo C del Mundial.

En su primera participación en un Mundial desde 1974, Haití comenzó con una derrota ​1-0 ante Escocia. ⁠El gol de John McGinn en la ‌primera parte resultó decisivo.

Ahora le toca ⁠el turno a Brasil, pentacampeón ⁠del mundo, en un partido que causaría una gran conmoción en Puerto Príncipe y más allá si ⁠Haití lograra lo impensable.

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"Tendremos que correr más ​de lo que lo hicimos ‌frente a Escocia", dijo Migne ‌el jueves en rueda de prensa, a ⁠través de un intérprete.

"Mañana tenemos todo por ganar en un partido como este. Han pasado 52 años desde la última vez que participamos ​en un ‌Mundial, y ahora nos enfrentamos a Brasil. Tenemos que estar a la altura de las expectativas de nuestra afición".

"Es un privilegio estar aquí, y espero que podamos ⁠hacer que el pueblo haitiano se sienta orgulloso de nosotros", agregó.

Migne señaló que las ambiciones de Haití no se habían visto mermadas por la derrota ante Escocia, e insistió en que ya habían demostrado que tenían cabida en el mayor escenario del fútbol. "No ‌vencimos a Escocia, pero demostramos que merecemos estar aquí", sostuvo el DT.

"El objetivo no ha cambiado (...) El objetivo es intentar clasificarnos, dar una buena imagen y demostrar que merecemos nuestro puesto en la ‌siguiente ronda, quizá como terceros de grupo".

"Sería una auténtica locura en Haití si ganáramos este partido", añadió.

"Cuando ‌eres haitiano, te ⁠enfrentas a más momentos difíciles que fáciles. Pero cuando te adentras en ​el mundo del fútbol, sueñas con un momento como este: enfrentarte a Brasil en un Mundial".

Con información de Reuters