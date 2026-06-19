Haití está listo para correr, soñar y enorgullecer a la isla frente a Brasil, afirma DT Migne

El seleccionador de Haití, Sébastien Migne, es consciente de que a su equipo le espera una batalla titánica cuando se enfrente a Brasil el viernes, pero afirmó que sus dirigidos tienen mucho que ganar en el partido por el Grupo C del Mundial.
En su primera participación en un Mundial desde 1974, Haití comenzó con una derrota 1-0 ante Escocia. El gol de John McGinn en la primera parte resultó decisivo.
Ahora le toca el turno a Brasil, pentacampeón del mundo, en un partido que causaría una gran conmoción en Puerto Príncipe y más allá si Haití lograra lo impensable.
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"Tendremos que correr más de lo que lo hicimos frente a Escocia", dijo Migne el jueves en rueda de prensa, a través de un intérprete.
"Mañana tenemos todo por ganar en un partido como este. Han pasado 52 años desde la última vez que participamos en un Mundial, y ahora nos enfrentamos a Brasil. Tenemos que estar a la altura de las expectativas de nuestra afición".
"Es un privilegio estar aquí, y espero que podamos hacer que el pueblo haitiano se sienta orgulloso de nosotros", agregó.
Migne señaló que las ambiciones de Haití no se habían visto mermadas por la derrota ante Escocia, e insistió en que ya habían demostrado que tenían cabida en el mayor escenario del fútbol. "No vencimos a Escocia, pero demostramos que merecemos estar aquí", sostuvo el DT.
"El objetivo no ha cambiado (...) El objetivo es intentar clasificarnos, dar una buena imagen y demostrar que merecemos nuestro puesto en la siguiente ronda, quizá como terceros de grupo".
"Sería una auténtica locura en Haití si ganáramos este partido", añadió.
"Cuando eres haitiano, te enfrentas a más momentos difíciles que fáciles. Pero cuando te adentras en el mundo del fútbol, sueñas con un momento como este: enfrentarte a Brasil en un Mundial".
Con información de Reuters