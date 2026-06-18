Gusto, dispuesto a demostrar que se merece un puesto en el once inicial de Francia

Conferencia de prensa de Francia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

A pesar de la jerarquía bien establecida en la selección francesa, la floja ‌actuación en la primera ‌parte del partido, que se saldó con una victoria por 3-1 sobre Senegal en el Mundial, puede haber dado esperanzas a quienes se encuentran al margen de la alineación titular de Didier Deschamps, y el defensor Malo Gusto ha ​dejado claro que ⁠tiene la intención de luchar por un ‌puesto en el equipo.

Gusto reconoció que Jules ⁠Koundé sigue siendo el ⁠lateral derecho titular, pero señaló que la competencia es feroz en toda la plantilla.

"Sabemos que contamos con ⁠una plantilla de gran calidad y que ​la competencia es importante", dijo a ‌los periodistas el jueves.

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"Sé ‌que Jules es titular. He venido aquí para ⁠jugar, por eso estoy aquí. El seleccionador toma sus decisiones. Estaré preparado pase lo que pase y lo daré todo por la camiseta ​cada ‌vez que salga al campo", agregó.

El defensa del Chelsea señaló que aún no había hablado de su papel con Deschamps, pero insistió en que su objetivo era estar ⁠preparado para cuando lo llamaran.

"Sinceramente, aún no he hablado con el seleccionador. Mi papel consiste principalmente en estar preparado. No fui titular en el primer partido, así que tengo que mantener la concentración y sé que, cuando el entrenador me saque al ‌campo, lo daré todo y me aseguraré de demostrar que puedo jugar y que puedo estar en el once inicial", declaró Gusto.

El jugador de 23 años añadió que el mero hecho de ser convocado ‌para un Mundial no era suficiente para satisfacerlo.

"Mi mentalidad es que estoy en la convocatoria y quiero ‌jugar", dijo. "Como jugador, ⁠quieres participar. Estas son las competiciones que me motivan".

Francia se enfrentará a ​Irak en Filadelfia por el Grupo I el lunes.

(Texto de Julien Pretot desde Nueva York; edición de Ed Osmond; editado en español por Daniela Desantis)