Tiger Woods dice a la policía que estaba mirando el teléfono antes de su accidente en auto

FOTO DE ARCHIVO. Tiger Woods detenido por conducir ebrio tras un accidente de tráfico en Florida

​El golfista Tiger Woods dijo a las autoridades que estaba mirando su teléfono y no se dio ‌cuenta de que el camión ‌que tenía delante había reducido la velocidad antes de que su vehículo volcara en Florida la semana pasada, según una declaración jurada de causa probable obtenida el martes.

Según el informe, Woods llevaba dos pastillas de hidrocodona en el bolsillo y los agentes observaron que se encontraba letárgico, lento, "sudando ​profusamente", con los ojos ⁠inyectados en sangre, vidriosos y las pupilas "extremadamente dilatadas".

Cuando se ‌le preguntó durante la investigación penal si ⁠había tomado algún medicamento, el golfista ⁠de 50 años respondió: "Tomo unos cuantos", y añadió que lo había hecho esa misma mañana, según el informe.

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El representante de Woods ⁠no respondió de inmediato cuando se le pidió ​que comentara los detalles de la declaración ‌jurada de causa probable.

Un agente del ‌alguacil del condado de Martin escribió en el informe ⁠que Woods, cuando se le preguntó por la colisión, dijo que estaba mirando su teléfono móvil y cambiando la emisora de radio, lo que le impidió ver que ​un camión ‌reducía la velocidad antes del choque.

El agente indicó en el informe que observó a Woods "cojeando y tambaleándose" y añadió que el golfista le dijo que se había sometido a siete operaciones de espalda y ⁠a más de 20 de la pierna.

Woods, 15 veces campeón de grandes torneos y el mejor golfista de su generación, fue detenido el pasado viernes por la tarde acusado de conducir bajo los efectos (DUI, por su sigla en inglés) después de que su Land Rover volcó en una carretera de dos carriles cerca ‌de su casa en Jupiter Island. Quedó en libertad bajo fianza esa misma noche.

Nadie resultó herido en el accidente.

Woods, quien el martes pasado dijo que esperaba estar listo para competir en el Masters del 9 al 12 de abril, le dijo ‌al agente que cojea y que se le bloquea el tobillo al caminar.

El agente que sometió a Woods a una serie de ‌pruebas de sobriedad ⁠en el lugar de los hechos señaló en el informe que, basándose en su formación: "Creí ​que las facultades normales de Woods estaban mermadas y que era incapaz de conducir el vehículo de forma segura".

Con información de Reuters